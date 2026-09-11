Национальный банк Украины установил официальный курс валют по выходным. Доллар официально подешевел на 1 копейку, евро — на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ снизил официальный курс доллара и евро на 14 сентября
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Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 12−14 сентября составят:
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1 доллар США — 44,54 грн;
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1 евро — 51,63 грн.
Для сравнения, по состоянию на 11 сентября официальный курс доллара составил 44,55 грн, а евро — 51,76 грн.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим банковским днем гривна укрепилась к обеим валютам.
Доллар снизился с 44,55 грн до 44,54 грн, а евро — с 51,76 грн до 51,63 грн.
Таким образом, официальный курс евро снова опустился ниже отметки в 52 грн, а доллар продолжил незначительное движение вниз.
Источник: Минфин
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