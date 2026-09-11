НБУ снизил официальный курс доллара и евро на 14 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют по выходным. Доллар официально подешевел на 1 копейку, евро — на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 12−14 сентября составят:

1 доллар США — 44,54 грн;

1 евро — 51,63 грн.

Для сравнения, по состоянию на 11 сентября официальный курс доллара составил 44,55 грн, а евро — 51,76 грн.



Что изменилось

По сравнению с предыдущим банковским днем гривна укрепилась к обеим валютам.

Доллар снизился с 44,55 грн до 44,54 грн, а евро — с 51,76 грн до 51,63 грн.

Таким образом, официальный курс евро снова опустился ниже отметки в 52 грн, а доллар продолжил незначительное движение вниз.