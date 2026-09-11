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11 сентября 2026, 14:44 Читати українською

Золото, серебро и платина: когда доход от продаж не облагается налогом

Доход физического лица от продажи приобретенных в банке банковских металлов не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором, - разъясняет Государственная налоговая служба.

Доход физического лица от продажи приобретенных в банке банковских металлов не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором, - разъясняет Государственная налоговая служба.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиК банковским металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы высших проб, изготовленные в слитках или порошках и сертифицированные.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К банковским металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы высших проб, изготовленные в слитках или порошках и сертифицированные. К этой категории относятся монеты из драгоценных металлов.

Почему налоги не уплачиваются

По нормам Налогового кодекса Украины, доходы от операций с валютными ценностями не включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход физического лица.

Поскольку банковские металлы относятся к валютным ценностям, доход от их продаж не облагается НДФЛ. Военный сбор тоже не взимается.

Нужно ли подавать декларацию

Если продажа банковских металлов была единственным основанием для декларирования доходов в течение года, подавать годовую декларацию не нужно.

В то же время, если человек по другим причинам обязан подавать декларацию — например, через получение иностранных доходов или проведение операций с инвестиционными активами, — в нее нужно включить и доход от продажи банковских металлов.

Читайте также: Золото скачет в цене: стоит ли в него и дальше инвестировать, как в защитный актив?


Ювелирные изделия — это не банковские металлы

Льгота касается именно банковских металлов. Золото, серебро и другие драгоценные металлы из ювелирных или бытовых изделий нельзя автоматически приравнивать к банковским металлам.

Следовательно, продажа приобретенных в банке банковских металлов физическим лицом не предусматривает уплаты НДФЛ и военного сбора, а подавать декларацию только через такую операцию не требуется.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
allexpll
allexpll
11 сентября 2026, 15:54
#
Питання:
Пам’ятні, ювілейні та інвестиційні монети НБУ з золота та срібла — це ювелірні вироби чи банківські метали?
Пам’ятні, ювілейні, обіходні та інвестиційні монети інших країн з золота та срібла — це ювелірні вироби чи банківські метали?
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