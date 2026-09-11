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11 сентября 2026, 13:58 Читати українською

Британский политик потерял банковский счет после поездки в Киев: причиной стали €40 расходов

Британский политик Эндрю Бофф, глава Лондонской ассамблеи, заявил, что потерял доступ к банковскому счету после поездки в Киев. Об этом случае сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. Поводом стали транзакции примерно на 40 евро, совершенные британцем во время пребывания в Украине.

Британский политик Эндрю Бофф, глава Лондонской ассамблеи, заявил, что потерял доступ к банковскому счету после поездки в Киев.

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После возвращения в Великобританию дебетовая карта Боффа перестала работать. Впоследствии входящий в группу HSBC банк First Direct сообщил о закрытии счета, которым Бофф пользовался около 30 лет.

Банк назвал Украину «подсанкционной страной»

По словам политика, банк объяснил решение операциями, совершенными в «подсанкционной стране». В то же время, Украина не находится под комплексными санкциями ООН или Европейского Союза.

Бофф пытался выяснить, какую именно страну банк подразумевает и почему обычные расходы в Киеве стали основанием для прекращения обслуживания. Однако, по его словам, ясного ответа он не получил.

Политик также заявил, что фактически не имел возможности предоставить банку дополнительные объяснения и восстановить доступ к средствам, автоматическим платежам и банковским услугам.

Кейс показывает проблему дерискинга

История Боффа привлекает внимание к более широкой проблеме банковского обслуживания — дерискингу, когда финансовые учреждения прекращают отношения с клиентами, считающимися потенциально рисковыми, вместо детальной оценки конкретных операций.

Такой подход может быть более удобным для банка с точки зрения управления рисками, однако создает проблему для клиентов. Финансовое учреждение может не рассматривать отдельно характер платежа, страну, цель операции и реальный уровень риска, а просто прекратить обслуживание.

В результате инструменты AML и санкционный комплаенс, призванные противодействовать отмыванию средств и финансированию преступной деятельности, могут создавать проблемы для клиентов, совершающих вполне законные операции.

Статус PEP не должен быть автоматическим основанием для отказа

Отдельный аспект этой истории — статус самого Боффа. Как британский политик он относится к категории PEP — политически значимых лиц.

Британский финансовый регулятор FCA ранее подчеркивал, что внутренние PEP должны оцениваться как клиенты с более низким уровнем риска. Сам факт принадлежности к этой категории не должен являться единственной причиной для отказа в банковском обслуживании или прекращения отношений с клиентом.

Проблему чрезмерного дерискинга признают и на уровне ЕС. В AMLA отмечают необходимость применения реального риск-ориентированного подхода, в частности в отношении PEP.

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Финмониторинг должен различать уровни риска

История с затратами примерно на €40 в Киеве демонстрирует ключевую проблему чрезмерно формального финансового мониторинга.

Эффективная система санкционного и AML-контроля должна учитывать контекст сделки и отличать законную покупку в Украине от сделки в юрисдикции, в отношении которой действуют соответствующие санкции.

Если система автоматически приравнивает любую операцию в определенной стране к высокому риску, это может приводить не к более эффективному контролю, а к необоснованному ограничению доступа клиентов к банковским услугам.

Этот кейс показывает принципиальную разницу между риск-ориентированным финмониторингом и формальным дерискингом: задача банка состоит не просто в отказе от потенциально сложных клиентов, а в выявлении и блокировании действительно рисковых операций.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
brigadirius
brigadirius
11 сентября 2026, 15:53
#
Самі ж політики в свій час і наприймали таких законів, від яких і самі потерпають. Казкові д…и.
Доречі з місяць назад я кинув з України гроші німецькому ФОПу. Так йому теж за це рахунок банк закрив. Прийшлося кошти через крипту кидати за цілком легальну операцію.
+
0
Lesya31
Lesya31
11 сентября 2026, 17:06
#
Хм, хороший спосіб валити німецькі фопи)).
+
0
Sg Ms
Sg Ms
11 сентября 2026, 16:11
#
*** вбили фіат та банки.
+
+8
brigadirius
brigadirius
11 сентября 2026, 16:15
#
Можливо ці правила проштовхують шанувальники різних Швабів та іншої Давоської наволочі.
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