Курс валют 11 сентября: доллар и евро подешевели

В пятницу, 11 сентября, средний курс доллара подешевел на 8 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Цена Евро в покупке подешевела 7 копеек, а продаже — на 8 копеек.



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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,32−44,82 грн. Евро покупают за 51,46 грн., а продают за 52,12 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,65−44,85, евро — 51,91−52,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,44/44,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,62/51,66 грн/евро.

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