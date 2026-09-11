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11 сентября 2026, 10:20 Читати українською

Китай поставил рекордную цель для автопрома: 70% электромобилей к 2030 году

Китай в новом пятилетнем плане развития автопрома поставил амбициозную цель: к 2030 году электромобили и гибриды должны составить 70% продаж новых легковых автомобилей. Как сообщает Bloomberg, одновременно Пекин планирует ускорить внедрение автономного вождения и усилить позиции китайских производителей на мировом рынке.

Китай в новом пятилетнем плане развития автопрома поставил амбициозную цель: к 2030 году электромобили и гибриды должны составить 70% продаж новых легковых автомобилей.


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Для новых коммерческих автомобилей установлена отдельная цель — 40% продаж должны приходиться на электрические модели.

Китай уже опережает свой план

Еще в 2021 году правительство рассчитывало, что к 2025 году электромобили и гибриды займут 20% рынка новых автомобилей. Этот показатель был превышен с большим запасом: в 2025 году доля автомобилей на новых источниках энергии составила 54%.

В августе 2026 г. она уже составляла около 65% продаж. Поэтому цель в 70% к 2030 году может быть достигнута гораздо раньше.

Китайские BYD, SAIC Motor и Geely Automobile уже вошли в десятку мировых лидеров по продажам. В то же время по масштабам они все еще уступают Toyota, Volkswagen и Hyundai Motor Group.

Пекин делает ставку на беспилотники и новые батареи

Отдельное направление плана — массовое внедрение технологий автономного вождения. Китай стремится укрепить позиции в сфере роботокси и беспилотных автомобилей после временной приостановки выдачи соответствующих лицензий из-за проблем с безопасностью.

В то же время, правительство планирует стимулировать развитие аккумуляторных технологий. Речь идет, в частности, о стандартах для новых типов батарей, включая твердотельные, а также более эффективную переработку лития, кобальта и никеля.


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Автопрому придется пройти через консолидацию

Амбициозные планы будут реализовываться на фоне проблем китайского автомобильного рынка. За первые восемь месяцев 2026 года продажи автомобилей сократились на 21%, а продолжающаяся ценовая война существенно давит на прибыльность производителей.

Власти также усилили требования к безопасности автомобилей, аккумуляторов, дверных ручек и систем помощи водителю.

Новый пятилетний план подразумевает реформирование отрасли, консолидацию рынка и выход неэффективных производителей. Это должно помочь сократить избыточные производственные мощности и сделать китайский автопром более конкурентоспособным на мировом рынке.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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