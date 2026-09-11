Столетнее партнерство Украины и Канады: $435 млн на энергетику и новые инвестиции

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 сентября 2026, 8:00 Читати українською

Столетнее партнерство Украины и Канады: $435 млн на энергетику и новые инвестиции

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни 10 сентября подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве. Документ предусматривает переход от традиционной помощи Украине к долгосрочному стратегическому сотрудничеству в сфере обороны, торговли, инвестиций и обновления.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни 10 сентября подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Наиболее конкретным финансовым результатом визита стали почти 435 млн канадских долларов новых кредитных гарантий для Европейского банка реконструкции и развития. Средства должны поддержать энергетическую безопасность Украины, в частности, закупку газа перед зимой и резервных генераторов.

Для украинской экономики это означает дополнительные ресурсы для прохождения отопительного сезона и снижения рисков для предприятий, зависящих от стабильного энергоснабжения.

Кроме того, Канада выделяет около 350 млн CAD на средства противовоздушной обороны. Снабжение будет происходить через американский механизм JUMPSTART. Общий объем канадской помощи Украине после объявленных решений превысил 26 млрд канадских долларов.

Главный долгосрочный эффект — инвестиции и производство

В то же время экономическое значение договоренностей выходит за рамки нынешней финансовой помощи.

Украина и Канада договорились о создании долгосрочного оборонно-промышленного партнерства. Страны будут совместно производить беспилотники, системы противодействия дронам, средства электронного подавления и приоритетные виды боеприпасов. Предусмотрены совместные исследования, передача технологий и более прогнозируемые закупки производимой продукции.

Канада также планирует в течение двух лет довести собственное производство дронов до миллионов единиц, причем треть производимых беспилотников должна передаваться Украине .

Для украинского оборонного сектора это открывает возможность получить доступ к канадским производственным мощностям, технологиям и капиталу, а также интегрировать украинские разработки в международные цепи поставок.

Не менее важен экономический блок исторического партнерства. Канада и Украина договорились расширять торговлю и инвестиции в рамках модернизированного Соглашения о свободной торговле, развивать государственно-частные партнерства и использовать механизмы снижения рисков для привлечения частного капитала в восстановление Украины.

Канада также будет работать с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР по поддержке макрофинансовой стабильности Украины и мобилизации частных инвестиций.

Отдельное направление — критические минералы. Украина и Канада положили начало инициативе по совместным исследованиям и поиску новых возможностей в этой сфере. В перспективе это может создать основу канадских инвестиций в разведку, добычу и переработку украинских ресурсов.

Что это значит для Украины в ближайшее время

Непосредственный эффект от договоренностей — это дополнительные ресурсы для энергетики, ПВО и подготовки к зиме. Однако главная экономическая ценность декларации состоит в другом: Канада соглашается переходить от модели финансовой помощи к модели совместного производства и инвестирования .


Читайте также: США усилили давление на Канаду: под запрет попали алкоголь и молочные продукты


В краткосрочной перспективе это должно помочь Украине пройти зиму и защитить критическую инфраструктуру. В среднесрочной — создать новые производственные проекты, привлечь канадский капитал и расширить экспорт.

В то же время важно, что само право на столетнее партнерство не является пакетом на десятки миллиардов долларов непосредственного финансирования. Значительная часть экономического эффекта будет зависеть от дальнейших контрактов, инвестиционных проектов, совместного производства и реализации договоренностей.

Стороны планируют заключить полноценное соглашение о стратегическом партнерстве, которое будет иметь три основных направления: оборонные инновации, экономический рост и восстановление, а также гуманитарные и межчеловеческие связи.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
Игорь УА
Игорь УА
11 сентября 2026, 11:13
#
Якби ще наші канадські брати і союзники зробили нам таку послугу — залишили в себе Потужного і його Олену, ціни б їм взагалі не було б.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами