Столетнее партнерство Украины и Канады: $435 млн на энергетику и новые инвестиции

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни 10 сентября подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве. Документ предусматривает переход от традиционной помощи Украине к долгосрочному стратегическому сотрудничеству в сфере обороны, торговли, инвестиций и обновления.

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Наиболее конкретным финансовым результатом визита стали почти 435 млн канадских долларов новых кредитных гарантий для Европейского банка реконструкции и развития. Средства должны поддержать энергетическую безопасность Украины, в частности, закупку газа перед зимой и резервных генераторов.

Для украинской экономики это означает дополнительные ресурсы для прохождения отопительного сезона и снижения рисков для предприятий, зависящих от стабильного энергоснабжения.

Кроме того, Канада выделяет около 350 млн CAD на средства противовоздушной обороны. Снабжение будет происходить через американский механизм JUMPSTART. Общий объем канадской помощи Украине после объявленных решений превысил 26 млрд канадских долларов.

Главный долгосрочный эффект — инвестиции и производство

В то же время экономическое значение договоренностей выходит за рамки нынешней финансовой помощи.

Украина и Канада договорились о создании долгосрочного оборонно-промышленного партнерства. Страны будут совместно производить беспилотники, системы противодействия дронам, средства электронного подавления и приоритетные виды боеприпасов. Предусмотрены совместные исследования, передача технологий и более прогнозируемые закупки производимой продукции.

Канада также планирует в течение двух лет довести собственное производство дронов до миллионов единиц, причем треть производимых беспилотников должна передаваться Украине .

Для украинского оборонного сектора это открывает возможность получить доступ к канадским производственным мощностям, технологиям и капиталу, а также интегрировать украинские разработки в международные цепи поставок.

Не менее важен экономический блок исторического партнерства. Канада и Украина договорились расширять торговлю и инвестиции в рамках модернизированного Соглашения о свободной торговле, развивать государственно-частные партнерства и использовать механизмы снижения рисков для привлечения частного капитала в восстановление Украины.

Канада также будет работать с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР по поддержке макрофинансовой стабильности Украины и мобилизации частных инвестиций.

Отдельное направление — критические минералы. Украина и Канада положили начало инициативе по совместным исследованиям и поиску новых возможностей в этой сфере. В перспективе это может создать основу канадских инвестиций в разведку, добычу и переработку украинских ресурсов.

Что это значит для Украины в ближайшее время

Непосредственный эффект от договоренностей — это дополнительные ресурсы для энергетики, ПВО и подготовки к зиме. Однако главная экономическая ценность декларации состоит в другом: Канада соглашается переходить от модели финансовой помощи к модели совместного производства и инвестирования .



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В краткосрочной перспективе это должно помочь Украине пройти зиму и защитить критическую инфраструктуру. В среднесрочной — создать новые производственные проекты, привлечь канадский капитал и расширить экспорт.

В то же время важно, что само право на столетнее партнерство не является пакетом на десятки миллиардов долларов непосредственного финансирования. Значительная часть экономического эффекта будет зависеть от дальнейших контрактов, инвестиционных проектов, совместного производства и реализации договоренностей.

Стороны планируют заключить полноценное соглашение о стратегическом партнерстве, которое будет иметь три основных направления: оборонные инновации, экономический рост и восстановление, а также гуманитарные и межчеловеческие связи.