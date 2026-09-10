Украинский производитель военных роботов Ratel Robotics будет поглощен за $224 млн

Американская оборонная технологическая компания Swarmer сообщила , что заключила окончательное соглашение о приобретении украинского производителя наземных роботизированных комплексов Ratel Robotics. Максимальная стоимость сделки будет составлять $224 млн, если украинская компания выполнит все предусмотренные соглашением показатели.

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Расчет предполагает комбинацию денежных выплат и акций Swarmer. Завершение соглашения зависит от выполнения стандартных условий и необходимых юридических, регуляторных и акционерных согласований.

Ratel получила контракты на $86 млн

В 2026 году Ratel Robotics уже заключила контракты общей стоимостью $86 млн. Кроме того, компания ведет переговоры о новых контрактах с несколькими странами НАТО в рамках инициативы Build With Ukraine.

Ratel производит беспилотные наземные платформы (UGV), которые используются для логистики, эвакуации раненых, разведки, запуска дронов и разминирования. Компания также разрабатывает два варианта беспилотных летательных аппаратов, мобильных мастерских и прицепов с солнечными панелями.

По данным прессрелиза, продукция Ratel обеспечила около 37% всех контрактов на закупку наземных роботизированных комплексов, заключенных Агентством оборонных закупок Минобороны Украины с 1 января по 18 апреля 2026 года. Общая сумма таких контрактов составила 11 млрд. грн. ($246,85 млн.).

Что получает Swarmer

Для Swarmer приобретение Ratel означает расширение бизнеса от программного обеспечения для автономных дронов до производства наземных роботизированных платформ.

Swarmer специализируется на программном обеспечении, позволяющему одному оператору одновременно управлять большим количеством автономных беспилотных систем. Компания не производит собственные дроны, а работает на уровне программной платформы, координирующей разные типы беспилотников.

После поглощения Swarmer планирует совместить свои технологии автономного управления с наземными платформами Ratel. Таким образом, UGV могут использоваться не только для выполнения наземных задач, но и в качестве мобильных платформ для запуска дронов и других автономных систем.

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После завершения сделки в Swarmer должны перейти более 300 сотрудников Ratel. Общая численность объединенной компании составит около 500 работников.

Основатель и CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук сохранит должность и будет подчиняться руководителю Swarmer Алексу Финку.

Для Swarmer это первое масштабное поглощение в рамках стратегии создания оборонной технологической компании, объединяющей проверенные на войне роботизированные системы и программное обеспечение для их автономной работы.