После закрытия межбанка четверг, 10 сентября, курс доллара снизился на 21 копейку в покупке и на 19 в продаже, евро упал на 39 копеек в покупке и 36 копеек в продаже.
Межбанк закрылся падением доллара и евро
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Валютный рынок
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Открытие 10 сентября
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Закрытие 10 сентября
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Изменения
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44,65/44,68
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44,44/44,49
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21/19
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52,01/52,03
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51,62/51,67
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39/36
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,40−44,88 грн. Евро покупают за 51,63 грн., а продают за 52,28 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,65−44,78, евро — 51,95−52,20 грн.
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Источник: Минфин
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