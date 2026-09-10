В четверг, 10 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 59 коп. до 83,33 грн/л, на дизельное топливо — на 54 коп. до 93,76 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Топливо в Украине продолжает дорожать: актуальные цены на АЗС
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Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 87,18 грн/л (дорожал на 53 коп.);
- Бензин марки А-95 — 83,33 грн/л (дорожал на 59 коп.);
- Бензин марки А-92 — 79,57 грн/л (дорожал на 89 коп.);
- Дизтопливо — 93,76 грн/л (дорожало на 54 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,44 грн/л, что на 3 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Источник: Минфин
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