Топливо в Украине продолжает дорожать: актуальные цены на АЗС

В четверг, 10 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 59 коп. до 83,33 грн/л, на дизельное топливо — на 54 коп. до 93,76 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».