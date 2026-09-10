Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 11 сентября. Доллар официально подешевел на 9 копеек, евро — на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ снизил официальный курс доллара и евро на 11 сентября
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Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 11 сентября составят:
- 1 доллар США — 44,55 грн;
- 1 евро — 51,76 грн.
Для сравнения, по состоянию на 10 сентября официальный курс доллара составил 44,64 грн, а евро — 51,99 грн.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим банковским днем гривна укрепилась к обеим валютам.
Доллар снизился с 44,64 грн до 44,55 грн, а евро — с 51,99 грн до 51,76 грн.
Таким образом, официальный курс евро снова опустился ниже отметки в 52 грн, а доллар продолжил движение вниз.
Источник: Минфин
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