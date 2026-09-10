«Мы дошли до предела»: Минфин предупредил о риске задержек соцвыплат

Министр финансов Сергей Марченко не исключил, что в ближайшее время в Украине возможны задержки с социальными выплатами. Об этом министр заявил на заседании парламентского комитета, где просил депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит финансирование со стороны международных партнеров — ЕС и МВФ, пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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По его словам, правительство уже вынуждено откладывать часть расходов из-за ограниченной ликвидности бюджета.

«Мы сейчас дошли до предела»

Министр подчеркнул, что ситуация с бюджетным финансированием крайне напряженная.

«Мы сейчас дошли до предела и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать эти законопроекты, понимая, какая цена вопроса», — сказал Марченко.

Речь идет о законодательных решениях, выполнение которых связано с предоставлением Украине международной финансовой поддержки.

Как правительство сокращает расходы

Марченко пояснил, что Минфин подготовил два типа мер по периоду ограниченной ликвидности.

Первый — решением министра финансов наименее актуальные расходы отсрочили на конец года.

Второе — правительство должно определить регламент действий на период, когда средств недостаточно для полного финансирования всех потребностей.

Что будут финансироваться в первую очередь

По словам министра, в случае ограниченных ресурсов будут в первую очередь финансировать сектор безопасности и обороны.

Остальные расходы будут оплачиваться только после появления дополнительного финансирования.

«Будут поступать доходы, мы в первую очередь финансируем сектор безопасности и обороны. Дальше, как только появляется финансирование, мы финансируем все остальные расходы», — объяснил Марченко.

Ограничения коснутся не только госбюджета

Министр отметил, что такой подход будет касаться не только государственного бюджета, но и других видов бюджетов, в том числе местных.

Фактически могут быть приостановлены программы поддержки, капитального строительства и другие не первоочередные расходы.

Их финансирование будет возобновлено только после того, как в бюджете будет достаточно ликвидности.

Девальвация и инфляция

По словам Марченко, следствием задержек внешней финансовой помощи может быть монетарное финансирование бюджета, которое приведет к девальвации и инфляции.

«Задержка вызовет социальное возмущение. В результате социального возмущения будут другие шаги и действия. Мы не исключаем монетарное финансирование бюджета. С соответствующей девальвацией гривны, инфляцией и другими отрицательными последствиями. Надо понимать, что сидеть и ждать, пока придут деньги, мы не можем», — сказал министр.