Налоги как приманка: как ЕС раздает льготы за возвращение домой

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 сентября 2026, 13:08 Читати українською

Налоги как приманка: как ЕС раздает льготы за возвращение домой

Налоги перестают быть исключительно механизмом сбора средств. На фоне сокращения численности населения страны по всему миру меняют подходы к налогообложению доходов: НДФЛ превращается в один из главных инструментов конкуренции за людей и человеческий капитал. Об этом на своей странице в Facebook пишет председатель правления Украинской издательской ассоциации, экс-госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко.

Налоги перестают быть исключительно механизмом сбора средств.

Свежий отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о налоговых изменениях в мире (Tax Policy Reforms 2026 вышел 8 сентября 2026 года. — Ред.) показывает, как демографический кризис заставляет многие страны адаптировать фискальные инструменты.

В частности, меняется роль налога на доходы. Еще недавно он был преимущественно способом наполнения бюджета, а теперь становится еще и инструментом борьбы за людей. Если коротко, во многих странах налоговые льготы начали вводить для привлечения квалифицированных работников, состоятельных людей и возвращения собственных граждан, живущих за границей.

Как государства борются за людей: четыре направления

Первое: привлечь иностранцев. Бельгия расширила свой режим для иностранных специалистов сразу по трем параметрам: доля освобожденной от налогообложения зарплаты выросла до 35%, верхний лимит в 90 тыс. евро отменили, а минимальный порог зарплаты для участия в программе снизили с 75 тыс. до 70 тыс. евро. Финляндия снизила ставку для ключевых работников, которые переезжают в страну и получают зарплату от 5 800 евро в месяц, с 32% до 25%. Швеция объявила о поэтапном снижении специальной ставки для нерезидентов — с 25% до 22,5% в 2026 году и до 20% в 2027-м.

Второе направление: вернуть своих. Для Украины это особенно актуально. Финляндия распространила тот же льготный режим на собственных граждан: если финн не был налоговым резидентом Финляндии в течение пяти лет, теперь он имеет право на ту же сниженную ставку, что и иностранец. Государство начало конкурировать за своих граждан на тех же условиях, на которых конкурирует за иностранцев.

Ранее подобный подход применила Польша, введя льготу для тех, кто возвращается: в течение четырех лет можно не платить налог с дохода в пределах 85 тыс. злотых в год. В Португалии действует программа Regressar, по которой половина трудового дохода освобождается от налогообложения на пять лет.

Третье направление: удержать молодежь. Греция ввела нулевую ставку налога на доходы для работников в возрасте до 25 лет и ставку 9% для тех, кому от 26 до 30 лет, в первых двух налоговых шкалах, тогда как обычные ставки составляют 9% и 20%.

Четвертое направление — спорное: с помощью налогов государства пытаются повлиять на рождаемость. Венгрия с октября 2025 года полностью освободила от налога на доходы матерей трех и более детей независимо от возраста и определила график расширения льготы на последующие годы: с 2026 года — на матерей двоих детей в возрасте до 40 лет, с 2027-го — до 50 лет, с 2028-го — до 60 лет, а с 2029-го — на всех матерей двоих и более детей.

Мальта изменила налоговую шкалу для родителей таким образом, что порог освобождения от налогообложения зависит от количества детей. Греция снизила ставки в первых трех налоговых шкалах в зависимости от количества детей — вплоть до полного освобождения от налогообложения дохода до 20 тыс. евро для родителей четырех и более детей. Литва ввела дополнительную необлагаемую налогом сумму на каждого ребенка. Посмотрим, сработает ли это.

Что делает Украина

Стоит отметить, что за последние несколько лет украинская система налогообложения не претерпела таких кардинальных изменений, как в некоторых европейских странах. У нас нет ни специального режима для тех, кто возвращается, ни сниженных ставок для молодежи, ни существенной привязки налоговой нагрузки к количеству детей.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Vadimra и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами