Налоги как приманка: как ЕС раздает льготы за возвращение домой

Свежий отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о налоговых изменениях в мире (Tax Policy Reforms 2026 вышел 8 сентября 2026 года. — Ред.) показывает, как демографический кризис заставляет многие страны адаптировать фискальные инструменты.

В частности, меняется роль налога на доходы. Еще недавно он был преимущественно способом наполнения бюджета, а теперь становится еще и инструментом борьбы за людей. Если коротко, во многих странах налоговые льготы начали вводить для привлечения квалифицированных работников, состоятельных людей и возвращения собственных граждан, живущих за границей.

Как государства борются за людей: четыре направления

Первое: привлечь иностранцев. Бельгия расширила свой режим для иностранных специалистов сразу по трем параметрам: доля освобожденной от налогообложения зарплаты выросла до 35%, верхний лимит в 90 тыс. евро отменили, а минимальный порог зарплаты для участия в программе снизили с 75 тыс. до 70 тыс. евро. Финляндия снизила ставку для ключевых работников, которые переезжают в страну и получают зарплату от 5 800 евро в месяц, с 32% до 25%. Швеция объявила о поэтапном снижении специальной ставки для нерезидентов — с 25% до 22,5% в 2026 году и до 20% в 2027-м.

Второе направление: вернуть своих. Для Украины это особенно актуально. Финляндия распространила тот же льготный режим на собственных граждан: если финн не был налоговым резидентом Финляндии в течение пяти лет, теперь он имеет право на ту же сниженную ставку, что и иностранец. Государство начало конкурировать за своих граждан на тех же условиях, на которых конкурирует за иностранцев.

Ранее подобный подход применила Польша, введя льготу для тех, кто возвращается: в течение четырех лет можно не платить налог с дохода в пределах 85 тыс. злотых в год. В Португалии действует программа Regressar, по которой половина трудового дохода освобождается от налогообложения на пять лет.

Третье направление: удержать молодежь. Греция ввела нулевую ставку налога на доходы для работников в возрасте до 25 лет и ставку 9% для тех, кому от 26 до 30 лет, в первых двух налоговых шкалах, тогда как обычные ставки составляют 9% и 20%.

Четвертое направление — спорное: с помощью налогов государства пытаются повлиять на рождаемость. Венгрия с октября 2025 года полностью освободила от налога на доходы матерей трех и более детей независимо от возраста и определила график расширения льготы на последующие годы: с 2026 года — на матерей двоих детей в возрасте до 40 лет, с 2027-го — до 50 лет, с 2028-го — до 60 лет, а с 2029-го — на всех матерей двоих и более детей.

Мальта изменила налоговую шкалу для родителей таким образом, что порог освобождения от налогообложения зависит от количества детей. Греция снизила ставки в первых трех налоговых шкалах в зависимости от количества детей — вплоть до полного освобождения от налогообложения дохода до 20 тыс. евро для родителей четырех и более детей. Литва ввела дополнительную необлагаемую налогом сумму на каждого ребенка. Посмотрим, сработает ли это.

Что делает Украина

Стоит отметить, что за последние несколько лет украинская система налогообложения не претерпела таких кардинальных изменений, как в некоторых европейских странах. У нас нет ни специального режима для тех, кто возвращается, ни сниженных ставок для молодежи, ни существенной привязки налоговой нагрузки к количеству детей.