Обжаловать штрафы можно бесплатно — Конституционный суд

Конституционный Суд Украины установил, что Закон «О судебном сборе» не предусматривает уплату судебного сбора за подачу иска об обжаловании постановления о наложении административного взыскания. Это касается также соответствующих апелляционных жалоб. Такое решение Второй сенат КСУ принял 9 сентября 2026 года по делу по конституционной жалобе Владимира Лопушанского.

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Что рассматривал Конституционный Суд

КСУ рассматривал вопрос о конституционности отдельных положений статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе».

Речь шла о деле, касающемся судебного сбора по делам об административных правонарушениях. Судьей-докладчиком по делу был Александр Водянников.

Позиция суда

Конституционный Суд исходил из того, что право на судебную защиту включает в себя реальный и действенный доступ к правосудию.

Особое значение эта гарантия приобретает в спорах между человеком и государством, когда лицо обращается в суд для защиты от применённого к нему публично-властного принуждения.

КСУ подчеркнул, что обжалование постановления об административном правонарушении является реализацией права на судебное обжалование актов органов публичной власти, гарантированного частью второй статьи 55 Конституции Украины.

Почему судебный сбор не взимается

Суд проанализировал структуру и содержание Закона «О судебном сборе» и пришел к выводу, что законодатель предусмотрел лишь один специальный случай взимания сбора в сфере административной ответственности.

Речь идет о ситуации, когда суд выносит постановление о наложении административного взыскания.

В то же время закон не устанавливает отдельной обязанности уплачивать судебный сбор за обжалование постановления об административном правонарушении.

Что было в судебной практике

КСУ обратил внимание на то, что обязанность уплачивать судебный сбор в таких делах возникла в судебной практике на основании правовой позиции Большой палаты Верховного Суда.

Речь идет о постановлении от 18 марта 2020 года по делу № 543/775/17.

Конституционный Суд подчеркнул, что обязанность уплачивать судебный сбор и размер его ставки должны определяться именно законом.

Какое решение принял КСУ

Конституционный Суд признал соответствующими Конституции Украины оспариваемые положения Закона «О судебном сборе», но дал им конституционно согласованное толкование.

Согласно этому толкованию, эти нормы не предусматривают взимание судебного сбора по делам об обжаловании постановлений о наложении административного взыскания.

В то же время конституционное производство по пункту 5 части второй статьи 4 Закона «О судебном сборе» было прекращено в связи с неприемлемостью конституционной жалобы.

Что это означает

Решение КСУ фактически подтверждает: лицо, обжалующее постановление об административном взыскании, не должно уплачивать судебный сбор, если такая обязанность прямо не установлена законом.

Это укрепляет гарантии доступа к правосудию в спорах с государством, в частности когда речь идет об обжаловании административных штрафов или других постановлений об административных взысканиях.