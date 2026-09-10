Рейтинг застройщиков Львова и Львовской области за 2025 год. Методика

Данный рейтинг сформирован за 2025 год. На портале «Минфин» это уже третий рейтинг застройщиков Львовской области . Рейтинги за 2023 и 2024 гг. опубликованы по ссылкам.

В этом году география рейтинга расширилась. Если в 2023 и 2024 годах мы охватывали Львов и ближайший пригород, то в 2025 году в рейтинг вошли также города Львовской области, удаленные от областного центра на десятки километров: Дрогобыч, Трускавец, Самбор, Сокаль, Шептицкий, Золочев, Яворов. Поэтому изменилось и название — «Рейтинг застройщиков Львова и Львовской области».

Мы рассмотрели какие застройщики довели строительство до завершения и в каких жилых комплексах дома получили сертификаты или декларации о вводе в эксплуатацию.

Первый этап

«Минфин» собирает официальную информацию о новых объектах жилой недвижимости, построенных и сданных в эксплуатацию за отчетный период.

Фактом, подтверждающим ввод жилого дома в эксплуатацию, является получение заказчиком строительства сертификата или декларации о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов. Орган, выдающий данные документы — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ).

Информацию о выдаче сертификата мы берем из базы данных Портала единой государственной электронной системы в сфере строительства — Реестра документов ЕГЭСБ.

Сертификат или декларацию о готовности объекта могут просмотреть и инвесторы, перейдя по ссылке в рейтинговой таблице.

Этап второй — проверка участников

В разрешительной документации не указываются коммерческие названия жилых объектов (только адрес), а в сертификатах отсутствуют данные обо всех участниках строительного процесса — застройщиках, инвесторах, девелоперах. Поэтому после сбора первичной информации о заказчиках и подрядчиках редакция идентифицирует каждую компанию-застройщика по адресу объекта.

Информацию берем из открытых источников: поисковиков, специализированных порталов о недвижимости, официальных сайтов застройщиков.

Минфин собрал также сведения о заказчике строительства для каждого жилого комплекса. Это важно. Ведь зоны ответственности у заказчика и застройщика разные, и покупателю следует понимать, с кем и какие вопросы при необходимости придется решать.

🔹 В этом году мы пошли дальше и добавили к каждому объекту конечного владельца бенефициара и код ЕГРПОУ заказчика. Это ответ на обширную ситуацию: почти каждый крупный застройщик оформляет каждый свой проект на отдельное юридическое лицо. Формально Ж К строит компания, названия которой покупатель никогда не видел в рекламе. Знание конечного бенефициара позволяет понять, кто действительно стоит за объектом и связан ли он с другими проектами на рынке.

Если у представителей застройщиков есть информация о сданном доме, не учтенном в рейтинге, они могут отправить сертификат или декларацию на нашу почту realty@minfin.com.ua .

Третий этап — ранжирование компаний

На основе собранной информации формируется итоговый рейтинг. В нем более высокое место занимает участник, за отчетный период сдавший наибольшее количество квадратных метров общей площади квартир.

Если у нескольких застройщиков в активе одинаковое количество квадратных метров, подключается еще один показатель — количество сданных в эксплуатацию квартир.

Если и эти показатели совпадут у нескольких компаний, то место занимает тот застройщик, который получил больше сертификатов о вводе в эксплуатацию домов.

В 2025 году следует обратить внимание на еще два показателя для полной оценки:

количество сданных домов и секций в 2025 году;

количество строящихся зданий по состоянию на III квартал 2026 года.

🔹 В таблице рейтинга возле показателя площади стоят отметки: 🔺 — застройщик нарастил объемы против предыдущего года, 🔻 — уменьшил. Отметка отсутствует, если компания не была в рейтинге 2024 года и сравнивать не с чем. Это позволяет с одной точки зрения отличить стабильного игрока от сдавшего рекордный объем разово.

В рейтинг включаются все объекты, введенные в эксплуатацию за отчетный период — от малоэтажных домов (2 и более этажей) до высотных жилых комплексов.

Обязательным условием есть наличие разрешительных документов: сертификата или декларации о вводе в эксплуатацию. Если его нет, здание при составлении рейтинга не учитывалось.

Мы учитывали только новое строительство, реконструкцию с новым строительством, а корректировка не принималась во внимание.

География объектов

В 2025 году в рейтинг вошли жилые комплексы, сданные в эксплуатацию во Львове, пригороде и городах Львовской области.

Город Львов — наибольшая концентрация ЖК: Шевченковский, Сыховский, Франковский, Железнодорожный, Лычаковский районы.

Пригород (до 20 км от центра Львова): Винники, Брюховичи, Пустомыты, Сокольники, Горишний, Лисиничи, Малехов, Давыдов, Зубра, Басовка, Ременов.

Города и городки Львовской области (более 20 км): Дрогобыч, Трускавец, Самбор, Раловка, Сокаль, Шептицкий, Золочев, Яворов, Новояворовск.

🔹 Впервые мы прибавили к каждому ЖК расстояние до центра Львова в километрах. Точка отсчета — площадь Рынок, координаты 49.8397, 24.0297. Расстояние рассчитано по прямой, а не по дороге, поэтому реальный маршрут по автомобилю будет длиннее — обычно на 20−40%.

Это позволило ввести прозрачное деление на три зоны вместо размытого понятия «пригород»:

Львов — до 6 км от центра;

пригород — от 6 до 20 км;

Львовская область — более 20 км.

Важные оговорки

Минфин подчеркивает, что количество сданных в эксплуатацию квадратных метров, объектов или квартир не является абсолютным показателем надежности того или иного застройщика, а лишь одним из критериев, по которому можно оценивать компании, их активность на рынке и доведение своих проектов до готовности.

Мы считаем, что решение инвестировать в недвижимость читатели принимают не только на основании рейтинга, но и исходя из множества других факторов, позволяющих составить более полное мнение о том или ином объекте.

Рейтинг «Минфина» независим и ни одна компания не может повлиять на свое место в рейтинговой таблице.

Нюансы рейтинга

Мы считаем не сданные ЖК, а количество сданных домов.

Каждая очередь может иметь отдельный сертификат, даже если комплекс еще не завершен.

И напротив: несколько домов могут иметь один сертификат.

Не учитываются сертификаты на объекты, не относящиеся к жилой площади (паркинги, трансформаторные подстанции, детсады и т. п. ).

🔹 Часть застройщиков сдает не дом целиком, а отдельные секции. Составлять секции с домами некорректно — это разные единицы. Поэтому в рейтинге они показаны отдельно: в 2025 году сдано 76 домов и 17 секций.

Иначе два застройщика с формально одинаковой цифрой «3 сданных объекта» выглядят ровными, хотя один сдал три дома, а второй три секции одного дома.

Дополнительные данные

В рейтинге также отображается:

район или город, где расположен ЖК, и полный адрес;

расстояние до центра Львова;

заказчик строительства, конечный бенефициар и код ЕГРПОУ;

целевое назначение земельного участка;

сроки строительства;

стоимость квадратного метра и минимальный бюджет на квартиру (на III квартал 2026 года);

ориентировочная стоимость аренды в этом ЖК или районе;

наличие ипотеки «Есселя»;

класс комфортности (заявленный девелопером);

тип отопления;

наличие резервного питания;

этажность;

наличие паркинга и укрытия;

минимальная и максимальная площадь квартир в продаже;

статус специального имущественного права.

Специальное имущественное право (СМП)

🔹 Это важнейшее новшество рейтинга 2025 года.

Специальное имущественное право — механизм, позволяющий зарегистрировать право инвестора на еще не построенную квартиру в Государственном реестре вещных прав. Он защищает покупателя от двойных продаж и других рисков незавершенного строительства.

Регистрация СМП обязательна для объектов, разрешение на строительство которых выдано после 10 октября 2022 года с вступлением в силу Закона Украины № 2518-IX. Для объектов со более старыми разрешениями застройщик имеет право работать по предварительной схеме.

Важная оговорка, которую мы сознательно выносим отдельно: в колонке рейтинга указано, подпадает ли объект под требование регистрации СМП. Это не подтверждение того, что застройщик такую регистрацию фактически осуществил. Проверить факт регистрации можно на Портале ЕГЭСБ в разделе «Заявления о регистрации имущественного права» по идентификатору объекта, предоставляемого заказчиком строительства.

Тип разрешительного документа

🔹 В рейтинге отдельно указано, по какому документу объект введен в эксплуатацию.

Сертификат выдает ДИАМ после проверки соответствия построенного объекта проектной документации. Декларация — упрощенная процедура: заказчик самостоятельно свидетельствует о готовности объекта, а орган только регистрирует документ.

Оба документа законны и дают одинаковые права. Разница в том, что при декларации внешний контроль минимален. В 2025 году 12 из 68 комплексов сданы именно по декларации.

Аренда

🔹 Для каждого ЖК мы привели ориентировочную стоимость аренды однокомнатной квартиры — в самом комплексе, если есть активные предложения, или в районе или населенном пункте, если предложений в ЖК нет.

Источник — активные объявления на профильных площадках по состоянию на III квартал 2026 года. Это не официальная статистика, а срез рыночных предложений, потому цифра ориентировочная.

Показатель позволяет инвестору самостоятельно оценить ориентировочную окупаемость, не полагаясь на расчеты застройщика.

Автономность жилья

🔹 Тип отопления и наличие резервного питания вынесены в отдельные колонки. В полномасштабную войну это не бытовая деталь, а критерий, по которому покупатели сравнивают объекты.

Отметка «неизвестно» в колонке резервного питания означает, что застройщик не раскрывает эту информацию в открытых источниках. Это не то же, что «отсутствует».

Целевое назначение земельных участков

В рейтинге 2025 года использованы следующие коды и формулировки целевого назначения земельных участков:

02.03 — для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома

02.10 — для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры

02.07 — для другой жилой застройки

02.01 — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)

03.02 — для строительства и обслуживания зданий учреждений здравоохранения и социальной помощи

03.15 — для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки

12.04 — для размещения и эксплуатации зданий и сооружений автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

В документах также встречаются комбинированные записи, где на одном участке указано несколько целевых назначений — например жилой дом вместе с торгово-офисным комплексом или жилье с детсадом и паркингом.

🔹 Мы добавили краткое объяснение, почему этот показатель вообще есть в таблице. Код целевого назначения указывает, для чего официально предназначена земля под домом. Коды 02.01, 03.15 или 12.04 под многоквартирным жильем означают, что участок формально имеет иное предназначение, чем фактическая застройка. Это не делает объект незаконным, но является основанием задать застройщику дополнительные вопросы.

Карта объектов

Мы создали карту, на которой обозначены все жилые комплексы участников рейтинга, получившие сертификаты или декларации за 2025 год.

Всю эту информацию «Минфин» получил из доступных открытых источников.