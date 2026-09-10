Какой инструмент инвестирования подходит именно вам: пройдите тест от Академии Минфин

Акции, облигации, ETF или недвижимость? Универсального инструмента для всех нет — выбор зависит от ваших целей, опыта, суммы, которую вы готовы инвестировать , и отношения к риску.

Чтобы помочь вам разобраться в этих вопросах, Академия Минфин подготовила тест «Какой инструмент инвестирования подходит вам этой осенью?». Ответьте на вопросы о вашем опыте, финансовых целях, сумме для инвестирования, горизонт вложений и реакции на падение рынка.

В результате вы узнаете, какое направление инвестирования может быть для вас наиболее подходящим:

Тест займет всего несколько минут. А в конце вы получите рекомендацию, с какого инструмента или направления следует начать, и приятную скидку на обучение. Акционное предложение действует до конца месяца.

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Об Академии Минфин

Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», помогающий украинцам разобраться в популярных инструментах инвестирования, научиться защищать и хранить свои деньги, уверенно принимать финансовые решения даже во время войны.

В Академии вы можете пройти индивидуальное обучение или заказать корпоративное обучение своей команде. Все программы построены на практических кейсах и экспертизе спикеров — практикующих инвесторов с многолетним опытом.

87% студентов Академии делают свою первую инвестицию уже во время учебы. Эта возможность доступна и вам.

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