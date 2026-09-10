Украинцы стали чаще покупать гибриды: какие модели стали самыми популярными

В августе украинский автопарк пополнили около 3,9 тыс. гибридных легковых автомобилей HEV и PHEV. Это на 38% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Сколько было новых авто

Доля новых автомобилей среди зарегистрированных гибридов в августе составила 42%. Для сравнения, в августе 2025 года новые автомобили занимали 56% этого сегмента. То есть, рынок гибридов вырос, но доля новых машин в нем уменьшилась.

Самые новые гибриды

В сегменте новых гибридных легковушек лидером остается Toyota RAV-4. В августе украинцы зарегистрировали 430 таких авто.

В тройку самых популярных новых гибридов также вошли:

Toyota RAV-4 — 430 ед.; Toyota Yaris Cross — 153 ед.; Toyota Camry — 133 ед.

Самые популярные подержанные гибриды

Среди импортированных гибридных авто с пробегом первое место занял Ford Fusion US. В августе в Украине зарегистрировано 138 таких автомобилей.

В лидерскую тройку также вошли: