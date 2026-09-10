В четверг, 10 сентября, средний курс доллара подорожал на 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Цена Евро в покупке осталась той же, а в продаже подорожало на 6 копеек.
Курс валют 10 сентября: доллар и евро снова подорожали
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,40−44,90 грн. Евро покупают за 51,53 грн., а продают за 52,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,81−44,85, евро — 51,91−52,14 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,65/44,68 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 52,00/52,25 грн/евро.
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Источник: Минфин
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