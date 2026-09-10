Юлия Свириденко возглавила KSE Business School

Юлия Свириденко стала президентом KSE Business School. Об этом сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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По его словам, KSE планирует усилить развитие бизнес-школы и сделать ее институтом мирового уровня.

Что заявили в KSE

Милованов отметил, что Украина нуждается в бизнес-школе мирового уровня, а назначение Свириденко должно стать важным шагом в этом направлении.

«Мы вместе с Юлией Свириденко сделаем прекрасные невероятные вещи», — написал он.

По словам Милованова, сейчас KSE уже является одним из ведущих украинских университетов по качеству поступающих.

Какие результаты имеет KSE

Милованов сообщил, что KSE занимает первое место по конкурсному баллу абитуриентов.

По его словам, каждый третий абитуриент имеет 200 баллов с НМТ, а каждый одиннадцатый является участником или призером олимпиад.

Он также отметил, что KSE уже сформировала среду концентрации талантов и имеет один из самых крупных и влиятельных исследовательских институтов в стране.

Фокус — на бизнес-школе

После развития университета и исследовательского направления, KSE планирует больше сосредоточиться на бизнес-образовании.

Милованов отметил, что модель развития KSE заключается в привлечении лучших специалистов в Украине и предоставлении им свободы работать и создавать новые продукты образования.

Возможная критика

Милованов также предположил, что предназначение Свириденко может вызвать критику со стороны оппонентов.

Посреди вероятных замечаний он назвал вопросы конфликта интересов, уровня оплаты труда и отсутствия академического опыта.

В то же время он заявил, что KSE фокусируется на развитии университета во время войны и вовлечении сильных людей в его команду.