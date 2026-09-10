Apple обновила флагманские iPhone: более быстрый чип, ИИ и новые камеры

Apple официально представила два новых флагмана — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Смартфоны получили новый процессор A20 Pro, более долгую работу от аккумулятора и обновленные системы камер .

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Какие обновления получили новые флагманы

Одним из главных обновлений по сравнению с iPhone 17 Pro и 17 Pro Max является процессор A20 Pro, изготовленный по новой 2-нанометровой архитектуре. Он включает 6-ядерный процессор с 4 ядрами эффективности, обеспечивающий на 20% более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением, а также 7-ядерную графику с 40% приростом мощности. За охлаждение отвечает новая система терморегуляции с испарительной камерой следующего поколения.

Для работы функций искусственного интеллекта Siri AI новые смартфоны оснащены до 8 раз более быстрыми нейронными ускорителями, а также нейронным процессором с вдвое большим количеством ядер — которых теперь 32 — для вдвое лучшей работы ИИ на устройстве. Итого технические обновления также обеспечивают на 50% более высокую скорость памяти.

Apple заявляет, что новинки обеспечивают и более долгую работу аккумулятора. iPhone 18 Pro обеспечит те же 24 часа, что и iPhone 17 Pro Max, даже несмотря на меньший аккумулятор. В то же время iPhone 18 Pro Max на одном заряде сможет проработать до 36 часов. Компания также представила более быструю ведущую зарядку, которая обеспечит 50% за 15 минут.

Конечно, новые iPhone не обошлись без обновления камеры. Pro-модели получили главный сенсор размером 48 мегапикселей с изменяющейся диафрагмой. Это обновление позволяет диафрагме открываться в темной среде, пропуская больше света.

Более того, Apple также анонсировала новые профессиональные элементы управления, чтобы покупатели iPhone имели еще больший ручной контроль над тем, как именно они делают фото и видео. Кроме того, компания объявила о поддержке Apple Reference Image — системы, собирающей данные на уровне сенсора для создания цифрового негатива, который можно собирать вместе с отредактированной фотографией, позволяющей увидеть все внесенные изменения, включая ИИ.

Поработала компания и над Dynamic Island, которая была переработана, чтобы сделать место для отображения еще большего количества дополнительной информации. Теперь он может показывать три действия в реальном времени одновременно, одновременно продолжая поддерживать Face ID для безопасной разблокировки моделей iPhone 18 Pro, аутентификации покупок, входа в программы и т. д.

Какая стоимость

iPhone 18 Pro стоит от $1199 за модель с 256 ГБ, на $100 больше, чем iPhone 17 Pro, а также имеет версию с 2 ТВ хранилища. Стоимость iPhone 18 Pro Max начинается с $1299 за 256 ГБ.

Предварительные продажи начинаются 12 сентября, а смартфоны будут доступны с 18 сентября в черном, сером, синем и красном цветах.