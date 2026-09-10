Apple представила iPhone Duo — первый складной iPhone

Первый складной смартфон Apple получил два дисплея, процессор A20 Pro, поддержку Apple Pencil и цену от $1999 в США. Предварительные заказы будут открыты 16 октября, а продажи начнутся 23 октября, пишет Межа.

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Как выглядит новинка

iPhone Duo получил 5,4-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний дисплей Super Retina XDR. В разложенном состоянии это тончайший iPhone в истории компании, хотя точную толщину корпуса производитель не назвал.

Наружный экран предлагает 90% площади дисплея iPhone 18 Pro. Внутренний экран на 50% больше дисплея iPhone 18 Pro Max и является самым большим среди всех iPhone. Обе панели имеют одинаковое соотношение сторон: 1:1,4 в сложенном и 1,4:1 в разложенном положении.

Дисплеи поддерживают ProMotion, Always-On и пиковую яркость 3000 нит на улице. Внутренняя панель получила нанотекстированное матовое покрытие, которое уменьшает блики и делает складку менее заметной.

Камера FaceTime расположена под внутренним дисплеем и остается незаметной при использовании. Внешняя передняя камера Center Stage находится в правом верхнем углу.

Интерфейс iOS 27 адаптируется к положению устройства. Панель Dock, системные элементы и навигация в приложениях находятся сбоку, чтобы оставить больше вертикального пространства. Dynamic Island также получил вертикальное оформление у края дисплея.

До конца года смартфон получит поддержку Apple Pencil с USB-C на обоих дисплеях. Для разблокировки используется Touch ID в боковой кнопке, а также устройство можно разблокировать с помощью Apple Watch.

За производительность отвечает 2-нм процессор A20 Pro с шестиядерным CPU, семиядерным GPU и двумя 16-ядерными блоками Neural Engine. Система охлаждения содержит специальную испарительную камеру, а аккумуляторы находятся в обеих половинах корпуса.

Основная камера состоит из 48-Мп модуля Fusion Main с двухкратным приближением оптического качества и 48-Мп сверхширокоугольного модуля с поддержкой макросъемки. Главная камера записывает видео в 4K со скоростью до 120 кадров/с в Dolby Vision. Внешний экран можно использовать для просмотра при съемке основными камерами.

iPhone Duo будет выпускаться в цветах Star White и Night Sky с накопителями на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Американская цена начинается с $1999. Украина не упомянута среди стран первой волны продаж, а список 28 следующих рынков Apple пока не обнародовала.