Новые правила взыскания долгов с пенсий: какую сумму не смогут забрат

Пенсионерам хотят гарантировать минимальную сумму, которая должна оставаться после принудительного взыскания долгов. Речь идет о прожиточном минимуме для лиц, потерявших трудоспособность. Сейчас он составляет 2595 грн в месяц. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Такую норму предусматривает правительственный законопроект об усилении защиты прав человека во время принудительного исполнения решений.

Что предлагает правительство

Правительство предлагает изменить правила принудительного взыскания пенсий. После всех отчислений пенсионеру должны оставлять минимум прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

То есть взыскание можно будет производить только тогда, когда пенсия превышает установленный законом минимум.

Как работают правила сейчас

В настоящее время закон определяет максимальный размер отчислений по пенсии.

До 50% пенсии могут взиматься при уплате алиментов, возмещении отдельных видов ущерба и в некоторых других случаях. По другим видам взысканий максимальный размер отчислений составляет до 20% пенсии.

В то же время, отдельной гарантии относительно минимальной суммы, которая должна остаться пенсионеру после таких отчислений, сейчас нет.

Что изменит законопроект

Законопроект добавляет два условия.

Первое — отчисления можно будет производить только тогда, когда пенсия превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

Второе — даже в таком случае после взыскания пенсионеру не может остаться меньше этого минимума.

Как это будет работать на практике

Установленные законом 50% или 20% остаются предельными размерами взыскания.

Но если применение такого процента снизит выплату ниже прожиточного минимума, удержать всю сумму будет нельзя.

То есть размер взыскания должен ограничить так, чтобы после отчисления пенсионер получил не меньше гарантированного минимума.

Долг не отменяется

Предложенные изменения не освобождают пенсионеров от исполнения судебных решений и не списывают долги. Речь идет только об установлении предела, ниже которого пенсию во время принудительного взыскания нельзя будет уменьшать.

Что это значит

Если законопроект будет принят, пенсионеры получат дополнительную защиту во время принудительного исполнения решений.

Долги будут оставаться в силе, но взыскание с пенсии не сможет лишить человека минимальной суммы для базовых нужд.