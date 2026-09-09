После закрытия межбанка в среду, 9 сентября, курс доллара прибавил 3 копейки в покупке и продаже, евро добавил 7 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.
Межбанк закрылся ростом доллара и евро
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Валютный рынок
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Открытие 9 сентября
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Закрытие 9 сентября
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Изменения
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44,62/44,65
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44,65/44,68
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3/3
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51,94/51,95
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52,01/52,03
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7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,40−44,90 грн. Евро покупают за 51,58 грн., а продают за 52,26 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,82−44,85, евро — 51,98−52,21 грн.
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Источник: Минфин
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