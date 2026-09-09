Межбанк закрылся ростом доллара и евро

После закрытия межбанка в среду, 9 сентября, курс доллара прибавил 3 копейки в покупке и продаже, евро добавил 7 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Валюта Открытие 9 сентября Закрытие 9 сентября Изменения доллар 44,62/44,65 44,65/44,68 3/3 евро 51,94/51,95 52,01/52,03 7/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,40−44,90 грн. Евро покупают за 51,58 грн., а продают за 52,26 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,82−44,85, евро — 51,98−52,21 грн.

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