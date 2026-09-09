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9 сентября 2026, 14:53 Читати українською

Фунт просел, евро держится, доллар ищет поддержку: обзор валютного рынка

Британский фунт в среду снизился, в то время как евро оставался стабильным, а доллар получил определенную поддержку после широкого ослабления на предыдущей сессии. Об этом пишет Investing.

Британский фунт в среду снизился, в то время как евро оставался стабильным, а доллар получил определенную поддержку после широкого ослабления на предыдущей сессии.

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Что происходит на валютном рынке

По состоянию на 13:05 пара GBP/USD снизилась на 0,05% — до 1,3534. В то же время EUR/USD оставалась стабильной на уровне 1,1625.

Главной темой для валютного рынка остается то, что доллар пока не смог воспользоваться благоприятными фундаментальными факторами.

Почему доллар ведет себя слабее, чем ожидали

Глобальный руководитель отдела рынков и региональный руководитель исследований по Великобритании и странам Центральной и Восточной Европы в ING Крис Тернер отметил, что динамика доллара на этой неделе была «несколько разочаровывающей и сбивающей с толку».

По его словам, рост цен на энергоносители из-за обострения ситуации в Персидском заливе должен направить больше торговых потоков в сторону США — в ущерб Европе и Азии.

Однако доллар так и не отреагировал заметным укреплением.

Что сдерживает доллар

Одним из главных сдерживающих факторов Тернер назвал нестабильность пары USD/JPY.

По его словам, глобальные макроэкономические хедж-фонды позиционируются в ожидании пробоя уровня 150 вниз в ближайшие месяцы.

Еще одним фактором давления на доллар является тесная отрицательная корреляция между высокими уровнями мировых фондовых рынков и американской валютой.

Рынок ждет данные по инфляции в США

Инвесторы ожидают публикации отчета по индексу потребительских цен в США за август.

В ING считают эти данные последним важным элементом перед решением Федеральной резервной системы по монетарной политике на следующей неделе.

Банк прогнозирует повышение ставки на 25 базовых пунктов.

Что будет с индексом доллара

В ING не видят убедительных оснований для немедленного пробоя поддержки индекса доллара DXY на уровне 98,55/98,65.

В то же время, в случае такого пробоя он, вероятно, будет связан с движением USD/JPY и может потянуть индекс доллара до 98,00.

Почему снизился фунт

Снижение фунта в среду не связано с британскими фундаментальными показателями.

В сессии в Великобритании не было важных внутренних макроданных или политических событий. Поэтому движение фунта почти полностью объясняется всеобщим позиционированием инвесторов в долларе.

Что с евро

Евро, по словам Тернера, находится примерно в середине наблюдаемого с апреля диапазона вблизи уровня 1,1600.

Он отметил, что ухудшение условий торговли для еврозоны может стать важным фактором давления на EUR/USD на этой неделе.

В то же время устойчивость пара, по мнению аналитика, скорее ставит вопрос к доллару, чем к евро.

Чего ждут от ЕЦБ

В преддверии ожидаемого решения Европейского центрального банка в ING прогнозируют «голубиное» повышение ставки или, по крайней мере, такое решение, которое не поддержит ожидание дополнительного ужесточения политики на 50 базисных пунктов, уже заложено в цены.

В ING не видят четкого сценария для пробоя EUR/USD сопротивления на уровне 1,1640/1,1645.

В случае пробоя следующей целью может стать зона 1,1675/1,1680.

Прогноз ING

Базовый сценарий ING предполагает уровень EUR/USD около 1,15 до конца сентября — при реализации ожидаемого повышения ставки ФРС.

Изменить прогноз по доллару могут более жесткий сюрприз от ФРС или решительный пробой USD/JPY ниже уровня 150.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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