Украина резко нарастила импорт бензина: откуда завозят больше топлива

В январе-августе 2026 года Украина импортировала 1,12 млн тонн автомобильного бензина, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95» по результатам специального исследования рынка, пишет Open4business.

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Как изменился импорт бензина

При этом в августе импорт бензина составил 152 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем в августе прошлого года.

Откуда завозят?

Основными поставщиками бензина в Украину остаются Литва и Польша. В августе из Литвы было ввезено 51,8 тыс. тонн топлива, или 34% от общего импорта, из Польши — 40,1 тыс. тонн, или 26%.

Таким образом, совокупная доля двух стран достигла 60% по сравнению с 55% годом ранее.

Крупнейшим источником импортного бензина фактически остается группа ORLEN, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в Литве и Польше. В августе предприятия группы отгрузили в Украину 78,8 тыс. тонн бензина, что составляет 52% всех импортных поставок в месяц.

Импорт из Германии в августе снизился на 13% — до 18,2 тыс. тонн. Из этого объема 11,2 тыс. тонн или 61,5% пришлось на сеть UPG.

В А-95 отмечают, что сокращение августовских поставок связано, в частности, с высокими переходными запасами топлива, сформированными ранее.

Украинский рынок нефтепродуктов после потери значительной части собственной переработки в результате полномасштабной войны остается в значительной степени зависимым от импорта из стран ЕС. Основные объемы бензина и дизельного топлива поступают через западное и южное направления.