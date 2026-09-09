Курс валют 9 сентября: доллар и евро снова подорожали

В среду, 9 сентября, средний курс доллара подорожал на 8 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Евро добавил 8 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,39−44,88 грн. Евро покупают за 51,53 грн, а продают за 52,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,65−44,80, евро — 51,91−52,14 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,62/44,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,94/51,95 грн/евро.

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