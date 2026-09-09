Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины (RD4U), 8 сентября открыл возможность подачи заявлений еще по четырем категориям для граждан Украины. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
В Реестре убытков появились новые категории для украинцев: как подать заявление через «Дию»
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Какие категории открыли
В Реестре стали доступны следующие категории:
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A4.1 — потеря доступа к медицинской помощи;
- A4.2 — потеря доступа к образованию;
- A2.10 — другие нарушения международного права прав человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны;
- A3.7 — другие экономические потери.
По словам Шуляка, после запуска этих категорий все категории заявлений для физических лиц в Реестре убытков стали открытыми.
Кто может заявить о потере доступа к медицине
Категория A4.1 касается людей, которые из-за войны долгое временя не могли получить необходимую медицинскую помощь.
Речь идет о случаях, когда это привело к:
- серьезному, стремительному или необратимому ухудшению состояния здоровья;
- длительным физическим или психическим страданиям;
- значительному сокращению продолжительности жизни.
Причиной может быть разрушение или повреждение медицинской инфраструктуры или невозможность добраться до медицинского учреждения.
Когда можно подать заявление из-за потери образования
Категория A4.2 включает нарушение права на образование.
Заявления могут подавать соискатели образования, в частности, дети через своих законных представителей, а также взрослые, которые в течение значительного времени не имели возможности учиться.
Это касается случаев уничтожения или повреждения школ, колледжей и университетов, физической опасности обучения, а также официальных запретов или дискриминации, связанных с оккупацией или боевыми действиями.
Что входит в другие нарушения международного права
Категория A2.10 предназначена для фиксации морального вреда, душевной боли и страданий, вызванных нарушениями международного права человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны.
Она касается случаев, не охватываемых другими специальными категориями. В частности, речь идет о пережитом насилии или других противоправных действиях российских военных и оккупационных сил.
Какие экономические потери можно заявить
Категория A3.7 предусматривает возможность заявить об имущественных и экономических убытках, не относящихся к другим категориям Реестра.
В частности, речь идет о:
- утрате поддержки семьи из-за смерти, пропажи без вести, лишении свободы или принудительной депортации близкого члена семьи;
- расходах на медицинскую помощь и захоронения, связанные со смертью близкого родственника, в частности, на поиск тела, репатриацию останков и захоронение;
- утрате или повреждении движимого имущества значительной стоимости — транспорта, воздушных или морских судов, произведений искусства, предметов культурной или исторической ценности и других ценных вещей;
- убытках ФЛП и самозанятых лиц, в частности, из-за уничтожения или повреждения профессиональных активов и инструментов труда, а также задокументированные расходы на эвакуацию и релокацию бизнеса.
Как подать заявление
Реестр открыл 37 из 43 запланированных категорий заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.
Подать заявление можно онлайн через портал «Дия».
Шуляк подчеркнула, что каждое такое заявление помогает не только пострадавшему человеку зафиксировать причиненный ему российской агрессией ущерб, но и Украине — формировать доказательную базу для будущего компенсационного механизма.
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