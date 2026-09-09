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9 сентября 2026, 8:46 Читати українською

В Реестре убытков появились новые категории для украинцев: как подать заявление через «Дию»

Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины (RD4U), 8 сентября открыл возможность подачи заявлений еще по четырем категориям для граждан Украины. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины (RD4U), 8 сентября открыл возможность подачи заявлений еще по четырем категориям для граждан Украины.

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Какие категории открыли

В Реестре стали доступны следующие категории:

  • A4.1 — потеря доступа к медицинской помощи;

  • A4.2 — потеря доступа к образованию;
  • A2.10 — другие нарушения международного права прав человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны;
  • A3.7 — другие экономические потери.

По словам Шуляка, после запуска этих категорий все категории заявлений для физических лиц в Реестре убытков стали открытыми.

Кто может заявить о потере доступа к медицине

Категория A4.1 касается людей, которые из-за войны долгое временя не могли получить необходимую медицинскую помощь.

Речь идет о случаях, когда это привело к:

  • серьезному, стремительному или необратимому ухудшению состояния здоровья;
  • длительным физическим или психическим страданиям;
  • значительному сокращению продолжительности жизни.

Причиной может быть разрушение или повреждение медицинской инфраструктуры или невозможность добраться до медицинского учреждения.

Когда можно подать заявление из-за потери образования

Категория A4.2 включает нарушение права на образование.

Заявления могут подавать соискатели образования, в частности, дети через своих законных представителей, а также взрослые, которые в течение значительного времени не имели возможности учиться.

Это касается случаев уничтожения или повреждения школ, колледжей и университетов, физической опасности обучения, а также официальных запретов или дискриминации, связанных с оккупацией или боевыми действиями.

Что входит в другие нарушения международного права

Категория A2.10 предназначена для фиксации морального вреда, душевной боли и страданий, вызванных нарушениями международного права человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны.

Она касается случаев, не охватываемых другими специальными категориями. В частности, речь идет о пережитом насилии или других противоправных действиях российских военных и оккупационных сил.

Какие экономические потери можно заявить

Категория A3.7 предусматривает возможность заявить об имущественных и экономических убытках, не относящихся к другим категориям Реестра.

В частности, речь идет о:

  • утрате поддержки семьи из-за смерти, пропажи без вести, лишении свободы или принудительной депортации близкого члена семьи;
  • расходах на медицинскую помощь и захоронения, связанные со смертью близкого родственника, в частности, на поиск тела, репатриацию останков и захоронение;
  • утрате или повреждении движимого имущества значительной стоимости — транспорта, воздушных или морских судов, произведений искусства, предметов культурной или исторической ценности и других ценных вещей;
  • убытках ФЛП и самозанятых лиц, в частности, из-за уничтожения или повреждения профессиональных активов и инструментов труда, а также задокументированные расходы на эвакуацию и релокацию бизнеса.

Как подать заявление

Реестр открыл 37 из 43 запланированных категорий заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.

Подать заявление можно онлайн через портал «Дия».

Шуляк подчеркнула, что каждое такое заявление помогает не только пострадавшему человеку зафиксировать причиненный ему российской агрессией ущерб, но и Украине — формировать доказательную базу для будущего компенсационного механизма.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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