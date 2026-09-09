Стипендия свыше 4660 грн: с какой суммы нужно уплатить налоги

Предприятия и организации могут выплачивать стипендии учащимся и студентам по договору, заключенному с учебным заведением Для таких выплат Налоговым кодексом предусмотрен не облагаемый налогом лимит, говорится в сообщении ГНС.

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Облагается ли степендия налогом

В 2026 году стипендия в размере до 4 660 грн в месяц не облагается НДФЛ и военным сбором.

Это правило распространяется на стипендии, выплачиваемые учащимся, студентам, курсантам военных учебных заведений, ординаторам, аспирантам и адъюнктам.

А если стипендия больше 4 660 грн?

Тогда налоги начисляются не на всю выплату, а только на сумму превышения.

К примеру, если предприятие выплачивает студенту стипендию 6 000 грн в месяц, налогообложению будет подлежать 1 340 грн.

Из суммы превышения удерживаются:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Кто платит налог

Удерживает и перечисляет эти налоги выплачивающий стипендию как налоговый агент. Поэтому самому получателю отдельно декларировать и платить их не нужно.