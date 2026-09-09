Предприятия и организации могут выплачивать стипендии учащимся и студентам по договору, заключенному с учебным заведением Для таких выплат Налоговым кодексом предусмотрен не облагаемый налогом лимит, говорится в сообщении ГНС.
Стипендия свыше 4660 грн: с какой суммы нужно уплатить налоги
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Облагается ли степендия налогом
В 2026 году стипендия в размере до 4 660 грн в месяц не облагается НДФЛ и военным сбором.
Это правило распространяется на стипендии, выплачиваемые учащимся, студентам, курсантам военных учебных заведений, ординаторам, аспирантам и адъюнктам.
А если стипендия больше 4 660 грн?
Тогда налоги начисляются не на всю выплату, а только на сумму превышения.
К примеру, если предприятие выплачивает студенту стипендию 6 000 грн в месяц, налогообложению будет подлежать 1 340 грн.
Из суммы превышения удерживаются:
- 18% налога на доходы физических лиц;
- 5% военного сбора.
Кто платит налог
Удерживает и перечисляет эти налоги выплачивающий стипендию как налоговый агент. Поэтому самому получателю отдельно декларировать и платить их не нужно.
Источник: Минфин
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