Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 10 сентября. Официальный курс доллара и евро не изменился. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Доллар и евро замерли на месте: Нацбанк объявил курс на 10 сентября
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Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 10 сентября составят:
- 1 доллар США — 44,46 грн;
- 1 евро — 51,63 грн.
Для сравнения, по состоянию на 9 сентября официальный курс доллара также составил 44,46 грн, а евро — 51,68 грн.
Источник: Минфин
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