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8 сентября 2026, 19:22 Читати українською

Goldman Sachs и Deutsche Bank запускают «корзины облигаций» накануне выборов во Франции

В преддверии президентских выборов во Франции в 2027 году Goldman Sachs и Deutsche Bank начали предлагать инвесторам корзины французских облигаций, включая самые рискованные банковские долговые обязательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В преддверии президентских выборов во Франции в 2027 году Goldman Sachs и Deutsche Bank начали предлагать инвесторам корзины французских облигаций, включая самые рискованные банковские долговые обязательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новостиЧто это даст инвесторуЭти инструменты позволят инвесторам получать прибыль от разных результатов выборов или хеджировать связанные с ними риски, отмечает агентство.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что это даст инвестору

Эти инструменты позволят инвесторам получать прибыль от разных результатов выборов или хеджировать связанные с ними риски, отмечает агентство.

Корзины позволяют инвесторам открывать длинные или короткие позиции в портфелях ценных бумаг, включая облигации дополнительного капитала первого уровня (AT1), самый рискованный тип банковского долга без непосредственного владения базовыми активами.

Инвесторы получают риск, торгуя базовыми облигациями или из-за деривативов, таких как свопы на полную доходность, сообщили источники агентству.

Политическая ситуация во Франции уже начала оказывать непосредственное влияние на кредитные рынки: за последний месяц премии за риск по французским банковским облигациям выросли на большей части кривой доходности, хотя спреды на более широком рынке AT1 в основном сузились, сообщает Bloomberg.

Почему банки используют кредитные корзины?

По данным Bloomberg, Goldman Sachs активно участвует в растущем рынке кредитной корзины. Ранее банк вместе с JPMorgan Chase структурировал сделки, которые позволили косвенно выйти на рынок частного кредитования через страховщиков, являющихся одними из крупнейших владельцев этого класса активов.

Банки также сформировали портфели публичных компаний, связанных с частным кредитованием.

Немецкий Deutsche Bank официально запустит собственную платформу кредитной корзины в следующем месяце, но, по данным Bloomberg, уже структурирует аналогичные сделки на основе индивидуальных запросов. Такие инструменты не отражают собственных позиций торговых подразделений и используются исключительно для выполнения транзакций клиентов, отмечает агентство.

«Эти портфели не были созданы специально в ответ на текущие события, но они доступны для клиентов, желающих воплотить разные взгляды на ситуацию», — сказал Шон Фланаган, руководитель отдела инвестиционных решений Deutsche Bank, в отчете Bloomberg.

Спикер Goldman Sachs отказался комментировать новостное агентство.

Почему это важно?

По данным Bloomberg, политический риск во Франции становится ключевым фактором для инвесторов. Главный вопрос состоит в том, как преемник президента Эммануэля Макрона справится с дефицитом бюджета более 5%, ростом расходов на обслуживание долга и экономикой на грани рецессии.

«Экономический рост во Франции замедляется, фискальная политика остается нестабильной, импульс к реформам остановился, а политические перспективы просто пугают», — отмечают экономисты Berenberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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