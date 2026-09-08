После закрытия межбанка во вторник, 8 сентября, курс доллара прибавил 27 копеек в покупке и 26 копеек в продаже, евро добавило 32 копейки в покупке и 31 копейку в продаже.
Межбанк закрылся резким ростом доллара и евро
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Валютный рынок
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Открытие 8 сентября
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Закрытие 8 сентября
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Изменения
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44,35/44,39
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44,62/44,65
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27/26
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51,54/51,57
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51,86/51,88
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32/31
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,31−44,81 грн. Евро покупают за 51,45 грн., а продают за 52,08 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,80, евро — 51,90−52,02 грн.
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Источник: Минфин
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