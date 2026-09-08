Украинцев может затронуть новый налог на покупку жилья в Греции: ставка вырастет в 5 раз

Правительство Греции планирует в пять раз повысить налог на передачу жилой недвижимости для покупателей из не входящих в Европейский Союз стран — с 3% до 15%. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Open4business.

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Что известно о налоге

Новый налог должен вступить в силу с 2027 года и может непосредственно затронуть, в частности, покупателей из Украины, если они не относятся к предусмотренным законодательством льготным категориям.

Власти объясняют повышение необходимостью ограничить дополнительный спрос на жилье со стороны покупателей из третьих стран, который, по их оценке, способствует росту цен и ухудшает доступность недвижимости для постоянных жителей Греции.

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Какой налог на сегодня

В настоящее время базовый налог на передачу недвижимости в Греции составляет 3% от налоговой стоимости объекта, а с учетом муниципального сбора фактическая ставка составляет 3,09%.

Для покупателей жилья, на которые распространяются новые правила, ставка будет составлять 15%, или около 15,45% с учетом муниципального сбора.

Таким образом, при покупке квартиры стоимостью 300 тыс. евро налоговая нагрузка может увеличиться примерно с 9,3 тыс. евро до 46,35 тыс. евро, а для объекта стоимостью 500 тыс. евро — с 15,45 тыс. евро до 77,25 тыс. евро.

Повышенная ставка касается именно жилой недвижимости. Согласно разъяснению правительства от 7 сентября, оно не должно распространяться на коммерческие помещения, земельные участки и другие категории недвижимости.

Кого будет касаться

При этом под повышенную ставку попадут не все граждане государств вне ЕС. Исключения предусмотрены, в частности, лицам, имеющим статус долгосрочного резидента Греции, некоторых граждан греческого происхождения, признанных беженцев и владельцев отдельных категорий вида на жительство. Граждане Е С и Европейской экономической зоны также останутся вне действия повышенной ставки.

Заденет ли украинцев

Для украинцев последствия этого нововведения будут зависеть, прежде всего, от их юридического и налогового статуса в Греции.

Украина не является членом ЕС или ЕЭС, поэтому украинец, покупающий жилье как обычный покупатель из третьей страны, потенциально подпадает под ставку 15%. В опубликованном правительством разъяснении не указано, будет ли специальное исключение для украинцев, находящихся в стране по режиму временной защиты.