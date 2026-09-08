Правительство Греции планирует в пять раз повысить налог на передачу жилой недвижимости для покупателей из не входящих в Европейский Союз стран — с 3% до 15%. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Open4business.
Украинцев может затронуть новый налог на покупку жилья в Греции: ставка вырастет в 5 раз
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Что известно о налоге
Новый налог должен вступить в силу с 2027 года и может непосредственно затронуть, в частности, покупателей из Украины, если они не относятся к предусмотренным законодательством льготным категориям.
Власти объясняют повышение необходимостью ограничить дополнительный спрос на жилье со стороны покупателей из третьих стран, который, по их оценке, способствует росту цен и ухудшает доступность недвижимости для постоянных жителей Греции.
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Какой налог на сегодня
В настоящее время базовый налог на передачу недвижимости в Греции составляет 3% от налоговой стоимости объекта, а с учетом муниципального сбора фактическая ставка составляет 3,09%.
Для покупателей жилья, на которые распространяются новые правила, ставка будет составлять 15%, или около 15,45% с учетом муниципального сбора.
Таким образом, при покупке квартиры стоимостью 300 тыс. евро налоговая нагрузка может увеличиться примерно с 9,3 тыс. евро до 46,35 тыс. евро, а для объекта стоимостью 500 тыс. евро — с 15,45 тыс. евро до 77,25 тыс. евро.
Повышенная ставка касается именно жилой недвижимости. Согласно разъяснению правительства от 7 сентября, оно не должно распространяться на коммерческие помещения, земельные участки и другие категории недвижимости.
Кого будет касаться
При этом под повышенную ставку попадут не все граждане государств вне ЕС. Исключения предусмотрены, в частности, лицам, имеющим статус долгосрочного резидента Греции, некоторых граждан греческого происхождения, признанных беженцев и владельцев отдельных категорий вида на жительство.
Заденет ли украинцев
Для украинцев последствия этого нововведения будут зависеть, прежде всего, от их юридического и налогового статуса в Греции.
Украина не является членом ЕС или ЕЭС, поэтому украинец, покупающий жилье как обычный покупатель из третьей страны, потенциально подпадает под ставку 15%. В опубликованном правительством разъяснении не указано, будет ли специальное исключение для украинцев, находящихся в стране по режиму временной защиты.
Комментарии - 1
Новина не для пересічних.