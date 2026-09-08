Украинцев может затронуть новый налог на покупку жилья в Греции: ставка вырастет в 5 раз

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2026, 16:46 Читати українською

Украинцев может затронуть новый налог на покупку жилья в Греции: ставка вырастет в 5 раз

Правительство Греции планирует в пять раз повысить налог на передачу жилой недвижимости для покупателей из не входящих в Европейский Союз стран — с 3% до 15%. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Open4business.

Правительство Греции планирует в пять раз повысить налог на передачу жилой недвижимости для покупателей из не входящих в Европейский Союз стран — с 3% до 15%.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о налоге

Новый налог должен вступить в силу с 2027 года и может непосредственно затронуть, в частности, покупателей из Украины, если они не относятся к предусмотренным законодательством льготным категориям.

Власти объясняют повышение необходимостью ограничить дополнительный спрос на жилье со стороны покупателей из третьих стран, который, по их оценке, способствует росту цен и ухудшает доступность недвижимости для постоянных жителей Греции.

Читайте также: Налог на недвижимость в 2026 году: кто должен оплатить и когда могут оштрафовать

Какой налог на сегодня

В настоящее время базовый налог на передачу недвижимости в Греции составляет 3% от налоговой стоимости объекта, а с учетом муниципального сбора фактическая ставка составляет 3,09%.

Для покупателей жилья, на которые распространяются новые правила, ставка будет составлять 15%, или около 15,45% с учетом муниципального сбора.

Таким образом, при покупке квартиры стоимостью 300 тыс. евро налоговая нагрузка может увеличиться примерно с 9,3 тыс. евро до 46,35 тыс. евро, а для объекта стоимостью 500 тыс. евро — с 15,45 тыс. евро до 77,25 тыс. евро.

Повышенная ставка касается именно жилой недвижимости. Согласно разъяснению правительства от 7 сентября, оно не должно распространяться на коммерческие помещения, земельные участки и другие категории недвижимости.

Кого будет касаться

При этом под повышенную ставку попадут не все граждане государств вне ЕС. Исключения предусмотрены, в частности, лицам, имеющим статус долгосрочного резидента Греции, некоторых граждан греческого происхождения, признанных беженцев и владельцев отдельных категорий вида на жительство. Граждане Е С и Европейской экономической зоны также останутся вне действия повышенной ставки.

Заденет ли украинцев

Для украинцев последствия этого нововведения будут зависеть, прежде всего, от их юридического и налогового статуса в Греции.

Украина не является членом ЕС или ЕЭС, поэтому украинец, покупающий жилье как обычный покупатель из третьей страны, потенциально подпадает под ставку 15%. В опубликованном правительством разъяснении не указано, будет ли специальное исключение для украинцев, находящихся в стране по режиму временной защиты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
JWT
JWT
8 сентября 2026, 17:06
#
Українців може зачепити новий податок … в Греції.

Новина не для пересічних.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает maestromaestro и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами