Доллар замер, евро пошел вниз: Нацбанк объявил курс на 9 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 9 сентября. Официальный курс доллара не изменился, евро подешевел на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 9 сентября составят:

1 доллар США — 44,46 грн;

1 евро — 51,63 грн.

Для сравнения, по состоянию на 8 сентября официальный курс доллара также составил 44,46 грн, а евро — 51,68 грн.

Что изменилось

По сравнению с предыдущим банковским днем гривна осталась стабильной по отношению к доллару и незначительно укрепилась к евро.

Курс доллара сохранился на уровне 44,46 грн, в то время как евро снизился с 51,68 грн до 51,63 грн.