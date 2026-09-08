Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 9 сентября. Официальный курс доллара не изменился, евро подешевел на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Доллар замер, евро пошел вниз: Нацбанк объявил курс на 9 сентября
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Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 9 сентября составят:
- 1 доллар США — 44,46 грн;
- 1 евро — 51,63 грн.
Для сравнения, по состоянию на 8 сентября официальный курс доллара также составил 44,46 грн, а евро — 51,68 грн.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим банковским днем гривна осталась стабильной по отношению к доллару и незначительно укрепилась к евро.
Курс доллара сохранился на уровне 44,46 грн, в то время как евро снизился с 51,68 грн до 51,63 грн.
Источник: Минфин
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