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8 сентября 2026, 16:18 Читати українською

Сырье обогнало криптовалюту на Kalshi: торги превысили $400 млн

Рынок прогнозов Kalshi зафиксировал скорее рост торговли сырьевыми товарами, чем криптовалютами. Об этом сообщает Reuters. Спустя семь месяцев после запуска соответствующего направления ежемесячный объем торгов нефтью, газом и металлами превысил $400 млн — примерно в четыре раза больше, чем объем криптовалютных контрактов Kalshi на аналогичном этапе.

Рынок прогнозов Kalshi зафиксировал скорее рост торговли сырьевыми товарами, чем криптовалютами.

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Такие результаты явились одним из главных аргументов в пользу дальнейшего расширения платформы на традиционные финансовые активы.

Почему сырье оказалось популярнее криптовалюты

Одним из факторов стал бум розничной торговли. Kalshi увидела спрос пользователей на инструменты, с помощью которых можно делать ставки на изменение цен на сырье, в частности нефти, газа и металлов.

При этом сырьевые рынки имеют важное преимущество для прогнозной платформы: они тесно связаны с легко объяснимыми и отслеживающими событиями — решениями ОПЕК+, геополитическими конфликтами, перебоями снабжения, запасами нефти, спросом на металлы или изменениями промышленной активности.

В отличие от многих криптовалютных активов, эти факторы оказывают непосредственное влияние на физические рынки, поэтому пользователям проще формировать собственные прогнозы относительно будущих цен.

Ликвидность помогла Kalshi ускорить рост

Соучредитель Kalshi Тарек Мансур объясняет успех товарного направления прежде всего ростом ликвидности платформы.

Для рынка прогнозов это важно: пользователь должен иметь возможность не только открыть позицию, но и найти покупателя или продавца, когда захочет ее закрыть.

По словам Мансура, большая и разнообразная база участников позволила Kalshi быстрее создавать ликвидность в новых категориях. В результате компания может запускать новые рынки гораздо быстрее, чем в начале своей работы.

Фактически платформа получила эффект масштаба: чем больше пользователей торгует разными категориями, тем легче привлекать ликвидность к новым контрактам.

Kalshi выходит за пределы криптовалюты

Успех сырьевых контрактов стимулирует компанию расширять список доступных инструментов. Kalshi уже подала заявки на запуск бессрочных фьючерсов, связанных с фондовыми индексами, металлами, валютами и процентными ставками.

Отдельно компания готовит заявку на бессрочный контракт на нефть WTI. Такой инструмент позволил торговать нефтяной экспозицией без необходимости периодически переносить позицию на новый контракт.

Это свидетельствует об изменении стратегии Kalshi: платформа пытается превратиться из площадки, известной прежде всего прогнозами по политике, спорту и криптовалют, в универсальный рынок для торговли ожиданиями по разным классам активов.

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Что означает успех сырья

Превышение $400 млн месячного объема показывает, что пользователи Kalshi активно используют прогнозные контракты не только криптовалют.

Компания утверждает, что крипторынок в свое время продемонстрировал возможность масштабирования новых категорий с десятков миллионов до миллиардов долларов месячного объема. Теперь сырьевой сегмент показывает еще более быструю динамику на раннем этапе.

В то же время это не означает, что традиционные товарные рынки вытесняют криптовалюту в целом. Речь идет о скорости набора объемов на самой платформе Kalshi. Ее стратегия сейчас состоит в том, чтобы использовать уже созданную ликвидность и базу пользователей для выхода на растущий круг финансовых активов.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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