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8 сентября 2026, 16:00 Читати українською

Украинцам упростят доступ к компенсациям за разрушенное неприватизированное жилье

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект № 16012, который должен урегулировать приватизацию государственного и коммунального жилья, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии. Документ особенно важен для украинцев, живших в квартирах или домах по договору найма и из-за отсутствия права собственности не могли претендовать на компенсацию по программе есть Восстановление.

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект № 16012, который должен урегулировать приватизацию государственного и коммунального жилья, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии.

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Почему неприватизированное жилье стало проблемой

Человек, проживающий в неприватизированной квартире или доме, является юридически нанимателем, а не собственником недвижимости. Поэтому она не имеет такого же права на компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье, как собственник.

В то же время многие такие помещения были разрушены или повреждены после начала полномасштабного вторжения. В результате люди фактически лишились жилья, которым пользовались годами, но не могли оформить компенсацию как собственники.

Что предлагает правительство

Законопроект предусматривает исключение из действующих правил приватизации. Гражданам, имеющим право на приватизацию, хотят разрешить оформить в собственность даже жилье, которое уже признано аварийным, если оно было повреждено или уничтожено после 24 февраля 2022 года.

Обязательным условием должно быть наличие акта обследования, подтверждающего факт повреждения или разрушения объекта.

Таким образом, человек сначала сможет оформить право собственности на жилье, а затем обратиться за государственной компенсацией.

Как это может помочь пострадавшим

После приватизации бывший наниматель будет получать статус собственника. Это откроет возможность обратиться за помощью в пределах theRecovery, в частности, когда жилье было уничтожено или требует восстановления.

Именно поэтому законопроект имеет практическое значение: он может закрыть правовой пробел для людей, которые из-за формального статуса нанимателя оказались фактически вне механизма компенсаций.

Речь идет не об автоматической выплате денег после принятия закона. Сначала нужно будет подтвердить право на приватизацию, провести обследование жилья и оформить право собственности. После этого человек сможет воспользоваться предусмотренными государством механизмами компенсации.

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Почему этот вопрос актуален сейчас

Чем дольше сохраняется проблема неприватизированного разрушенного жилья, тем сложнее пострадавшим восстановить свои имущественные права. Предложенные изменения должны создать для людей юридический механизм перехода от статуса нанимателя к владельцу.

Законопроект № 16012 только зарегистрирован в парламенте. Если он будет принят, это может стать важным шагом для тысяч семей, которые пользовались государственным или коммунальным жильем и потеряли его из-за войны.

Источник: Минфин
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