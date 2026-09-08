Ормузский пролив заблокирован, но почему цена нефти ниже $100 за баррель

Мировая цена на нефть марки Brent в этом месяце выросла, но осталась ниже $100 долларов за баррель, несмотря на очередную эскалацию конфликта между США и Ираном. Как эксперты объясняют эту тенденцию, рассказывает Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

По данным Argus, поставки сырой нефти от производителей с Ближнего Востока сейчас составляют около 11 миллионов баррелей в сутки, по сравнению с 18 миллионами до начала войны с Ираном семь месяцев назад. Однако некоторые факторы все же удерживают ее цены относительно стабильной.

Через Ормузский пролив удалось пропустить значительные объемы

По словам главного экономиста Rystad Energy Клаудио Галимберти, за неделю до возобновления боевых действий 30 августа через Ормузский пролив проходило примерно от 8 до 9 миллионов баррелей нефти в сутки, что вдвое превышало объем предыдущей недели.

Хотя объемы поставок с тех пор упали ниже 2 миллионов баррелей в сутки, среднесуточная скользящая средняя по-прежнему составляет около 4−5 миллионов баррелей, что, по словам Галимберти, делает цену на нефть марки Brent в районе 95 долларов за баррель «справедливой». По оценкам экспертов отрасли, ежедневный экспорт составляет от 6 до 8 миллионов баррелей.

Согласно данным компании Kpler, опубликованным в понедельник, со 2 сентября из пролива не выходило ни одного крупного танкера для перевозки сырой нефти.

В ходе промежуточного мирного соглашения между США и Ираном в июле экспорт нефти из Ормузского пролива достиг довоенного уровня в 16 миллионов баррелей в сутки.

Экспортеры из стран Персидского залива используют альтернативные маршруты

Производители из стран Персидского залива нашли альтернативные маршруты и, как ожидается, продолжат отправлять грузы для перегрузки с судна на судно за пределами Ормузского пролива, что частично компенсирует ранее возникший дефицит.

В августе Saudi Aramco возобновила отгрузку из своего порта Рас-Танура в Персидском заливе, хотя ее экспорт из Янбу в Красном море по-прежнему находится под давлением из-завоенно-морской блокады со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Согласно предварительным данным Kpler, экспорт из Янбу в августе достиг шестимесячного минимума в 1,429 млн баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 3,9 млн баррелей в сутки за предыдущие три месяца.

Экспорт из альтернативного порта Сиди-Керир в Египте в августе достиг 2,139 млн баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает объемы июня. Экспорт из Ирака, второго по величине производителя в ОПЕК, в августе восстановился и составил около 2,34 млн баррелей в сутки.

Согласно данным Kpler, объемы поставок из Объединенных Арабских Эмиратов в августе и июле колебались в районе 2,9 млн баррелей в сутки после достижения рекордного уровня в июне. Экспорт кувейтской нефти в июле и августе восстановился и составил около 1 миллиона баррелей в сутки. Однако из-за блокады со стороны США экспорт иранской нефти резко сократился.

Другие производители активизируются

По словам Джаранда Ристада, основателя Rystad Energy, страны-производители, не входящие в ОПЕК, включая США, Канаду и Гайану, планируют увеличить добычу в этом году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, частично компенсируя дефицит.

Между тем, экспорт российской нефти в июле и августе оставался стабильным на уровне около 5,5 млн баррелей в сутки, что ниже пикового значения в 6,4 млн баррелей в сутки в июне, но все еще на 23% выше, чем в феврале, поскольку переработка на российских НПЗ сократилась из-за повреждений российских предприятий в результате украинских атак, как показали данные Kpler.

Однако россия понизила свой прогноз добычи нефти на 2026 год до 17-летнего минимума, что может привести к сокращению экспорта.

Сокращение спроса имеет значительные последствия

По данным Rystad, в третьем квартале снижение спроса на нефтехимическую продукцию и транспортное топливо остается значительным и составляет 3,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,5 млн баррелей в сутки во втором квартале, причем более половины этого снижения приходится на Китай из-за роста электрификации транспорта и развития химической промышленности, использующей уголь.

Крупнейший импортер, Китай, прозванный «новой ОПЕК по спросу» за свое влияние на рынке, резко сократил морские поставки нефти до 7 миллионов баррелей в сутки в июле и августе по сравнению с более чем 11 миллионами баррелей в сутки в феврале.

Огромные запасы Пекина, оцениваемые компанией Kpler в 1,17 миллиарда баррелей, также вселили уверенность в рынки.

Физические рынки рассказывают совсем другую историю

Согласно данным Reuters, спотовые премии вернулись к уровню апреля: цены на нефть из Дубая и Омана выросли на 19−20 долларов за баррель по сравнению с котировками из Дубая на грузы, отгружаемые в ноябре. Фьючерсы на нефть из Омана в понедельник торговались на уровне 104,54 доллара за баррель, а физическая нефть из Дубая — на уровне 105,10 доллара за баррель.

«В настоящий момент это говорит нам о том, что в физическом плане ситуация невероятно напряженная», — сказал Дэвид Файф, главный экономист Argus. «У нас уже цены значительно превышают 100 долларов за баррель, и что еще важнее, на рынке дизельного топлива наблюдается острая нехватка топлива».

Ожидается, что недавняя эскалация конфликта между США и Ираном приведет к сокращению экспорта из стран Персидского залива, в то время как спрос вырастет, поскольку нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива, цена на которое в США достигла рекордно высокого уровня.

Аналитики повышают прогнозы

Несколько банков повысили свои прогнозы цен на нефть марки Brent, в том числе Morgan Stanley, который ожидает, что в четвертом квартале средняя цена составит 100 долларов за баррель.

Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на нефть марок Brent и West Texas Intermediate на 5 долларов за баррель на декабрь 2026 и 2027 годов, сославшись на ожидание сохранения перебоев в судоходстве на Ближнем Востоке в следующем году. Теперь прогнозируемые цены на Brent составляют 85 долларов за баррель, а на WTI — 80 долларов на декабрь 2026 года, а на 2027 год — 80 и 75 долларов за баррель соответственно.