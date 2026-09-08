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8 сентября 2026, 15:30 Читати українською

Железняк назвал 10 важных законодательных инициатив для антикоррупционной системы: их блокирует Рада

В Верховной Раде накопилось, по меньшей мере, десять законодательных инициатив, касающихся работы органов уголовной юстиции, прокуратуры, судов и антикоррупционной системы. Об этом народный депутат Ярослав Железняк написал в своем телеграмм-канале, обратив внимание на них как на важную часть обязательств Украины перед международными партнерами.

В Верховной Раде накопилось, по меньшей мере, десять законодательных инициатив, касающихся работы органов уголовной юстиции, прокуратуры, судов и антикоррупционной системы.

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Речь идет не об одном крупном законе, а о пакете изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, законодательство о прокуратуре, судоустройстве, НАБУ и ГБР. Их цель — сделать уголовные производства более эффективными, усилить независимость правоохранительных и судебных институций и закрыть отдельные пробелы, позволяющие затягивать дела или использовать процессуальные механизмы для злоупотреблений.

Что именно должны изменить

Отдельные инициативы касаются сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также правил проведения уголовных производств после окончания сроков досудебного расследования. Ожидаемый эффект — меньше возможностей искусственного затягивания дел и злоупотребления процессуальными правами.

Другой блок изменений должен усовершенствовать определение подследственности уголовных дел и правовую помощь. Это должно более четко разграничить полномочия правоохранительных органов и упростить проведение процессуальных действий в трансграничных расследованиях.

Еще одна инициатива предлагает ужесточить контроль за происхождением средств, внесенных в качестве залога. Ее задача — не допустить использования незаконно полученных денег для обеспечения увольнения подозреваемого и усилить финансовый контроль в уголовных производствах.

Отдельное направление — независимость Генерального прокурора, совершенствование работы ГБР и изменения в системе судебного управления. В частности, предполагаются новые подходы к дисциплинарным процедурам и полномочиям Высшего совета правосудия, а также усовершенствование конкурсных процедур в судебной системе.

Почему эти изменения важны

В совокупности предложенные изменения должны решать несколько системных проблем: затягивание уголовных дел, нечеткое разграничение полномочий правоохранительных органов, слабые механизмы финансового контроля, риски политического влияния на прокуратуру и несовершенство дисциплинарных процедур в судебной системе.

Часть этих законопроектов уже находится на рассмотрении парламентских комитетов, а некоторые были включены в повестку дня Верховной Рады. В частности, законопроекты по совершенствованию работы ГБР и деятельности органов уголовной юстиции были включены в повестку дня еще в феврале 2026 года.

В то же время, новые инициативы продолжают появляться. Например, законопроект о независимой судебной экспертизе был зарегистрирован только 27 августа 2026 года, а уже 7 сентября появился альтернативный проект.

Что говорит Железняк

По словам Ярослава Железняка, все десять законопроектов имеют значение для выполнения Украиной международных обязательств. В то же время депутат считает, что парламентский процесс по ним фактически блокируется.

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Могут ли их принять

Перспективы зависят от конкретного законопроекта. Часть инициатив имеет длительную историю прохождения парламентских процедур, другие были зарегистрированы летом 2026 года.

В то же время, их объединяет общая проблема: без изменений в уголовной юстиции, прокуратуре и судебной системе Украина не сможет полностью закрыть ряд институциональных реформ, которых ожидают международные партнеры.

Поэтому вопрос сейчас не только в принятии отдельных законов. От скорости продвижения этого пакета будет зависеть, как Украина сможет продемонстрировать реальный прогресс в реформировании правоохранительной и судебной систем.

Источник: Минфин
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