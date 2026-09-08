Цены на топливо 8 сентября: бензин, дизель и автогаз пошли вверх

Во вторник, 8 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 17 коп. до 82,39 грн/л, на дизельное топливо — на 20 коп. до 92,83 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».