Во вторник, 8 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 17 коп. до 82,39 грн/л, на дизельное топливо — на 20 коп. до 92,83 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 8 сентября: бензин, дизель и автогаз пошли вверх
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Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 86,22 грн/л (дорожал на 23 коп.);
- Бензин марки А-95 — 82,39 грн/л (дорожал на 17 коп.);
- Бензин марки А-92 — 78,67 грн/л (дорожал на 7 коп.);
- Дизпальное — 92,83 грн/л (дорожало на 20 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,42 грн/л, что на 1 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Источник: Минфин
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