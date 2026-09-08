Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов на зимний пакет Patriot

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2026, 14:14 Читати українською

Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов на зимний пакет Patriot

Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов на зимний пакет поддержки систем Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот пакет является одним из главных приоритетов по переговорам с международными партнерами, пишут Novyny.live.

Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов на зимний пакет поддержки систем Patriot.
Владимир Зеленский

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что входит в переговоры

По словам Зеленского, Украина работает с партнерами по усилению противовоздушной обороны накануне зимнего периода. Отдельно ведутся переговоры по лицензиям на производство ракет и компонентов для систем Patriot.

Они ведутся напрямую с президентом США Дональдом Трампом, на уровне украинской и американской команд, а также между производителями.

Позиция США

Зеленский отметил, что процесс продвигается. По его словам, президент США уже дал положительный ответ на вопрос лицензионного производства ракет и компонентов для Patriot.

Переговоры с Норвегией

Президент также сообщил, что сегодня планирует обсудить зимний пакет с премьер-министром Норвегии.

Речь идет о дальнейшей поддержке Украины в условиях ожидаемого усиления атак на энергетическую и критическую инфраструктуру зимой.

Что это значит

Зимний пакет Patriot должен усилить украинскую противовоздушную оборону, когда риски массированных российских атак традиционно растут.

Для Украины приоритетом остается не только получение готовых систем и ракет, но расширение возможностей производства компонентов в сотрудничестве с партнерами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
P93
P93
8 сентября 2026, 14:24
#
100 млн фунтів ділимо на вартість однієї ракети 3,1 мільйона фунтів мінус транспортування мінус корупція і того маємо отримати 20 ракет до системи петріот за 100 млн фунтів. Потужно!
+
+15
bagration
bagration
8 сентября 2026, 14:51
#
Питання в іншому, хто продасть? Це ж не банка шпротів, в АТБ не купиш)
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
8 сентября 2026, 16:40
#
Такі копійки стало ще важче випрохувати, клоун вже на колінах просить))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами