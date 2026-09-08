Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов на зимний пакет поддержки систем Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот пакет является одним из главных приоритетов по переговорам с международными партнерами, пишут Novyny.live.
Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов на зимний пакет Patriot
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Что входит в переговоры
По словам Зеленского, Украина работает с партнерами по усилению противовоздушной обороны накануне зимнего периода. Отдельно ведутся переговоры по лицензиям на производство ракет и компонентов для систем Patriot.
Они ведутся напрямую с президентом США Дональдом Трампом, на уровне украинской и американской команд, а также между производителями.
Позиция США
Зеленский отметил, что процесс продвигается. По его словам, президент США уже дал положительный ответ на вопрос лицензионного производства ракет и компонентов для Patriot.
Переговоры с Норвегией
Президент также сообщил, что сегодня планирует обсудить зимний пакет с премьер-министром Норвегии.
Речь идет о дальнейшей поддержке Украины в условиях ожидаемого усиления атак на энергетическую и критическую инфраструктуру зимой.
Что это значит
Зимний пакет Patriot должен усилить украинскую противовоздушную оборону, когда риски массированных российских атак традиционно растут.
Для Украины приоритетом остается не только получение готовых систем и ракет, но расширение возможностей производства компонентов в сотрудничестве с партнерами.
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