Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов на зимний пакет Patriot

Великобритания выделит Украине 100 млн фунтов на зимний пакет поддержки систем Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот пакет является одним из главных приоритетов по переговорам с международными партнерами, пишут Novyny.live.

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Что входит в переговоры

По словам Зеленского, Украина работает с партнерами по усилению противовоздушной обороны накануне зимнего периода. Отдельно ведутся переговоры по лицензиям на производство ракет и компонентов для систем Patriot.

Они ведутся напрямую с президентом США Дональдом Трампом, на уровне украинской и американской команд, а также между производителями.

Позиция США

Зеленский отметил, что процесс продвигается. По его словам, президент США уже дал положительный ответ на вопрос лицензионного производства ракет и компонентов для Patriot.

Переговоры с Норвегией

Президент также сообщил, что сегодня планирует обсудить зимний пакет с премьер-министром Норвегии.

Речь идет о дальнейшей поддержке Украины в условиях ожидаемого усиления атак на энергетическую и критическую инфраструктуру зимой.

Что это значит

Зимний пакет Patriot должен усилить украинскую противовоздушную оборону, когда риски массированных российских атак традиционно растут.

Для Украины приоритетом остается не только получение готовых систем и ракет, но расширение возможностей производства компонентов в сотрудничестве с партнерами.