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8 сентября 2026, 13:51 Читати українською

Affordable Housing Act: ЕС хочет ограничить краткосрочную аренду в проблемных районах

9 сентября Европейская комиссия представит Affordable Housing Act — новый законодательный пакет, призванный предоставить странам ЕС и местным властям дополнительные инструменты для борьбы с дефицитом доступного жилья. Речь идет о проекте, который после презентации должно пройти согласование в Европарламенте и Совете Е С.

9 сентября Европейская комиссия представит Affordable Housing Act — новый законодательный пакет, призванный предоставить странам ЕС и местным властям дополнительные инструменты для борьбы с дефицитом доступного жилья.

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Одной из центральных частей документа станет регулирование краткосрочной аренды в районах с большей жилой перегрузкой. Комиссия предлагает создать общие критерии для определения так называемых housing stress areas — территорий, где жилье становится слишком дорогим или его предложение не соответствует спросу.

Какие нормы могут появиться

В проекте, уже попавшем в СМИ, для определения «жилищного стресса» используется, в частности, соотношение стоимости жилья и доходов населения. Один из критериев — когда средняя цена жилья превышает средний доход в 8 раз или больше. В то же время, должны учитываться динамика этого показателя за последние 10 лет, демография, объем жилищного предложения и спроса, а также прогноз на ближайшие три года.

В таких районах национальные или местные власти смогут вводить ограничения для краткосрочной аренды. Среди возможных инструментов — квоты, ограничение количества объектов, правила доступа на рынок и требования к использованию жилья. Документ также допускает меры по приобретению или использованию объектов, не являющихся основным местом жительства.

Важно, что это не означает автоматического запрета Airbnb или покупки вторых квартир по всей Европе. Ограничения должны применяться в определенных проблемных районах и быть обоснованными, пропорциональными и недискриминационными.

Параллельно Еврокомиссия делает ставку на увеличение предложения жилья, привлечение инвестиций, развитие социального жилья, возвращение пустых объектов на рынок и упрощение строительных процедур .

Кто поддерживает, а кто критикует

Гостиничный бизнес положительно оценивает инициативу. Президент итальянской Federalberghi Бернабо Бокка назвал возможное ограничение краткосрочной аренды в проблемных районах важным шагом и поддержал предоставление муниципалитетам дополнительных полномочий.

Представители собственников недвижимости считают проект угрозой для права собственности и свободы распоряжаться имуществом. Confedilizia критикует возможность ограничивать приобретение и использование недвижимости, не являющейся основным жильем. Либеральные политики в Италии также выступают против таких полномочий местных властей.

Есть и экономическая критика. Аналитики Disruptive Competition Project отмечают, что краткосрочная аренда охватывает около 1% жилищного фонда ЕС, поэтому ограничение Airbnb само по себе не устранит структурный дефицит жилья. По их мнению, основное внимание следует уделить строительству и увеличению предложения.

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Какие перспективы у закона

После представления 9 сентября проект должен пройти обычную законодательную процедуру ЕС — его будут рассматривать Европарламент и Совет Е С. В ходе переговоров отдельные положения могут быть изменены.

Поэтому говорить уже сейчас об общеевропейском запрете вторых квартир или Airbnb некорректно. Скорее всего, дискуссия будет идти вокруг того, насколько широкими будут полномочия городов, какие именно районы получат статус «жилищного стресса» и какие ограничения местные власти смогут ввести .

Главное изменение заключается в другом: Брюссель хочет создать единую правовую рамку, которая позволит городам более жестко реагировать на дефицит жилья там, где краткосрочная аренда и спрос на второе жилье усиливают давление на местный рынок.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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