Миллиардер Крис Рокос решил покинуть Великобританию

Основатель хедж-фонда Rokos Capital Management Крис Рокос собирается покинуть Великобританию и стать резидентом Греции, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. Представитель компании, под управлением которой находится около $22 млрд, отказался от комментариев.

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Состояние Рокоса Bloomberg Billionaires Index оценивает примерно в $4 млрд. В последнем ежегодном рейтинге крупнейших налогоплательщиков The Sunday Times он занял третье место. За год финансист заплатил 330 млн фунтов стерлингов ($447 млн) налогов.

Как напоминает Bloomberg, Греция предлагает состоятельным иностранцам специальный налоговый режим сроком на 15 лет. Его участники могут платить фиксированный налог в размере 100 тысяч евро в год со всех доходов, полученных за пределами страны. Аналогичная 15-летняя программа действует в Италии, однако после недавнего повышения фиксированный налог на зарубежные доходы там составляет 300 тысяч евро в год.

Великобритания, напротив, отменила многолетний режим non-dom, позволявший состоятельным иностранцам не платить британские налоги с зарубежных доходов. Взамен власти ввели четырехлетнюю программу Foreign Income and Gains, которая полностью освобождает новых резидентов от налогообложения иностранных доходов. Британское правительство называет новую систему более конкурентоспособной, однако льготный период в стране значительно короче, чем в Греции и Италии.

Wexit продолжается

Рокос пополнил список известных финансистов и предпринимателей, покинувших Великобританию после реформы режима non-dom и повышения налогов на наследство, прирост капитала и инвестиции в фонды прямых инвестиций. Ранее из страны уехали основатель Checkout.com Гийом Пуза и второй по размеру состояния миллиардер Египта Нассеф Савирис, напоминает Bloomberg.

В октябре 2025 года стало известно, что сооснователь и генеральный директор Revolut Николай Сторонский сменил место жительства с Великобритании на ОАЭ. Согласно документам его семейного офиса, поданным британскому регулятору, предприниматель переехал в Эмираты годом ранее. Bloomberg отмечал, что это произошло на фоне британских налоговых реформ. Сторонский отказался от российского гражданства и в 2022 году получил гражданство Великобритании.

Тренд на отъезд состоятельных жителей из страны получил название Wexit — от wealth exit. По прогнозу Henley & Partners, в 2025 году Великобританию могли покинуть около 16,5 тысячи долларовых миллионеров — больше, чем любую другую страну мира, и более чем вдвое больше, чем Китай. Годом ранее компания ожидала отъезда из Соединенного Королевства свыше 9,5 тысячи состоятельных людей, включая 85 владельцев инвестиционных активов от $100 млн и десять миллиардеров. Почти 70% потенциальных эмигрантов выбирали страны Европы, следующим по популярности направлением были ОАЭ.

Опрос Arton Capital, проведенный летом 2025 года среди более чем тысячи жителей Великобритании с состоянием от 1 млн фунтов стерлингов, также показал, что свыше половины из них были готовы покинуть страну в случае введения налога на богатство.

Новая перспектива

Решение Рокоса принято в момент, когда новый министр финансов Джон Хили готовится представить 28 октября свой первый бюджет. Глобальная распродажа облигаций уже сократила примерно вдвое бюджетный резерв в 23,6 млрд фунтов стерлингов, который весной имелся у правительства для соблюдения фискальных правил. Это усилило ожидания нового повышения налогов для банков, нефтяных компаний и состоятельных граждан.

После победы на парламентских выборах 2024 года Лейбористская партия ужесточила налогообложение состоятельных резидентов, наследства, фондов прямых инвестиций и частных школ.

Бывший министр финансов Рэйчел Ривз также ввела налог на жилую недвижимость стоимостью более 2 млн фунтов стерлингов. Хили пообещал снизить нагрузку на бизнес, но не стал говорить о сокращении налогов, а сменивший Кира Стармера на посту премьер-министра Энди Бернем ранее поддерживал повышение налогов на прирост капитала и землю, отмечает агентство.