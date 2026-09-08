Миллиардер Крис Рокос решил покинуть Великобританию

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2026, 12:24 Читати українською

Миллиардер Крис Рокос решил покинуть Великобританию

Основатель хедж-фонда Rokos Capital Management Крис Рокос собирается покинуть Великобританию и стать резидентом Греции, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. Представитель компании, под управлением которой находится около $22 млрд, отказался от комментариев.

Основатель хедж-фонда Rokos Capital Management Крис Рокос собирается покинуть Великобританию и стать резидентом Греции, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Состояние Рокоса Bloomberg Billionaires Index оценивает примерно в $4 млрд. В последнем ежегодном рейтинге крупнейших налогоплательщиков The Sunday Times он занял третье место. За год финансист заплатил 330 млн фунтов стерлингов ($447 млн) налогов.

Как напоминает Bloomberg, Греция предлагает состоятельным иностранцам специальный налоговый режим сроком на 15 лет. Его участники могут платить фиксированный налог в размере 100 тысяч евро в год со всех доходов, полученных за пределами страны. Аналогичная 15-летняя программа действует в Италии, однако после недавнего повышения фиксированный налог на зарубежные доходы там составляет 300 тысяч евро в год.

Великобритания, напротив, отменила многолетний режим non-dom, позволявший состоятельным иностранцам не платить британские налоги с зарубежных доходов. Взамен власти ввели четырехлетнюю программу Foreign Income and Gains, которая полностью освобождает новых резидентов от налогообложения иностранных доходов. Британское правительство называет новую систему более конкурентоспособной, однако льготный период в стране значительно короче, чем в Греции и Италии.

Wexit продолжается

Рокос пополнил список известных финансистов и предпринимателей, покинувших Великобританию после реформы режима non-dom и повышения налогов на наследство, прирост капитала и инвестиции в фонды прямых инвестиций. Ранее из страны уехали основатель Checkout.com Гийом Пуза и второй по размеру состояния миллиардер Египта Нассеф Савирис, напоминает Bloomberg.

В октябре 2025 года стало известно, что сооснователь и генеральный директор Revolut Николай Сторонский сменил место жительства с Великобритании на ОАЭ. Согласно документам его семейного офиса, поданным британскому регулятору, предприниматель переехал в Эмираты годом ранее. Bloomberg отмечал, что это произошло на фоне британских налоговых реформ. Сторонский отказался от российского гражданства и в 2022 году получил гражданство Великобритании.

Тренд на отъезд состоятельных жителей из страны получил название Wexit — от wealth exit. По прогнозу Henley & Partners, в 2025 году Великобританию могли покинуть около 16,5 тысячи долларовых миллионеров — больше, чем любую другую страну мира, и более чем вдвое больше, чем Китай. Годом ранее компания ожидала отъезда из Соединенного Королевства свыше 9,5 тысячи состоятельных людей, включая 85 владельцев инвестиционных активов от $100 млн и десять миллиардеров. Почти 70% потенциальных эмигрантов выбирали страны Европы, следующим по популярности направлением были ОАЭ.

Опрос Arton Capital, проведенный летом 2025 года среди более чем тысячи жителей Великобритании с состоянием от 1 млн фунтов стерлингов, также показал, что свыше половины из них были готовы покинуть страну в случае введения налога на богатство.

Новая перспектива

Решение Рокоса принято в момент, когда новый министр финансов Джон Хили готовится представить 28 октября свой первый бюджет. Глобальная распродажа облигаций уже сократила примерно вдвое бюджетный резерв в 23,6 млрд фунтов стерлингов, который весной имелся у правительства для соблюдения фискальных правил. Это усилило ожидания нового повышения налогов для банков, нефтяных компаний и состоятельных граждан.

После победы на парламентских выборах 2024 года Лейбористская партия ужесточила налогообложение состоятельных резидентов, наследства, фондов прямых инвестиций и частных школ.

Бывший министр финансов Рэйчел Ривз также ввела налог на жилую недвижимость стоимостью более 2 млн фунтов стерлингов. Хили пообещал снизить нагрузку на бизнес, но не стал говорить о сокращении налогов, а сменивший Кира Стармера на посту премьер-министра Энди Бернем ранее поддерживал повышение налогов на прирост капитала и землю, отмечает агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами