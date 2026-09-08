Курс валют 8 сентября: доллар и евро подешевели

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,24−44,76 грн. Евро покупают за 51,40 грн, а продают за 52,04 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,60−44,75, евро — 51,85−52,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,35/44,39 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,54/51,57 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты