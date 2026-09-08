Во вторник, 8 сентября, средний курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Евро потерял 7 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.
Курс валют 8 сентября: доллар и евро подешевели
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,24−44,76 грн. Евро покупают за 51,40 грн, а продают за 52,04 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,60−44,75, евро — 51,85−52,10 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,35/44,39 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,54/51,57 грн/евро.
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Источник: Минфин
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