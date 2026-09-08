Европа ищет альтернативу OpenAI: Mistral AI оценили в €21 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2026, 9:30 Читати українською

Европа ищет альтернативу OpenAI: Mistral AI оценили в €21 млрд

Европа пытается создать свою альтернативу американским лидерам в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, парижская компания Mistral AI привлекла €3 млрд, получив отметку более €21 млрд, и планирует направить эти средства на разработку новых ИИ-моделей и масштабирование вычислительной инфраструктуры.

Европа пытается создать свою альтернативу американским лидерам в сфере искусственного интеллекта.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Для Европы это больше, чем очередной крупный раунд финансирования технологического стартапа. На фоне доминирования американских OpenAI и Anthropic и быстрого развития китайских конкурентов европейские правительства и бизнес все больше заинтересованы в собственных технологиях, которые не ставили бы критически важные компании и государственные структуры в зависимости от иностранных разработчиков.

Mistral хочет стать европейской альтернативой OpenAI

Новый раунд почти вдвое повысил оценку Mistral — с €11,7 млрд год назад до более чем €21 млрд.

Инвесторами выступили фонд Scaleup Europe Fund Европейского Союза, PSG Equity и Samsung Electronics. К финансированию также присоединилась ASML — один из крупнейших европейских производителей технологического оборудования для полупроводниковой отрасли.

По масштабам Mistral пока значительно уступает OpenAI и Anthropic. Однако компания пытается занять другую нишу — стать суверенной европейской платформой искусственного интеллекта.

Ее модели в значимой степени разрабатываются по принципам открытого кода. В Mistral считают, что такой подход делает ИИ дешевле для внедрения и облегчает его интеграцию в сложные корпоративные системы.

Компания уже сотрудничает с крупными европейскими корпорациями, включая Airbus, BMW и ASML.

Читайте также: OpenAI привлекла рекордные $122 млрд: почему убыточный стартап стоит почти триллион


Европа хочет меньше зависеть от США и Китая

Вопрос технологической независимости для Европы усугубляется по мере того, как искусственный интеллект становится критически важной инфраструктурой для экономики и промышленности.

Европейские компании сегодня в значительной степени зависят от американских разработчиков передовых ИИ-моделей и вычислительных технологий. Одновременно Китай создает свою экосистему искусственного интеллекта.

Дополнительным сигналом для Европы стали ограничения, введенные администрацией президента США Дональда Трампа по доступу иностранцев к наиболее передовым моделям Anthropic. Это продемонстрировало, что доступ к самым современным ИИ-технологиям в определенных обстоятельствах может зависеть от политических решений Вашингтона.

Именно поэтому Mistral рассчитывает на поддержку европейских правительств и бизнеса, стремящихся снизить технологическую зависимость от американских и китайских компаний.

Для собственного И И Европе нужны не только модели, но и дата-центры

Привлеченные 3 млрд евро Mistral планирует использовать не только на разработку программного обеспечения. Компания хочет создать более мощную вычислительную инфраструктуру, необходимую для тренировки и работы современных ИИ-моделей.

Ранее в этом году Mistral привлекла $830 млн долгового финансирования для проекта дата-центра вблизи Парижа, где будут использоваться чипы Nvidia. Еще 1,2 млрд евро компания направила на строительство центра обработки данных в Швеции — это ее первая подобная инвестиция за пределами Франции.

Гендиректор Mistral Артур Мэнш отмечает, что развитие искусственного интеллекта требует значительных материальных активов, в том числе собственных вычислительных мощностей.

Поэтому борьба Европы за технологическую независимость в ИИ постепенно выходит за рамки создания собственных алгоритмов. Контроль над моделями необходимо подкрепить доступом к чипам, дата-центрам, электроэнергии и масштабной вычислительной инфраструктуре.

Новая оценка Mistral более 21 млрд евро свидетельствует о том, что инвесторы видят в компании потенциального европейского лидера нового поколения. Однако главный вызов остается неизменным: Mistral придется конкурировать не только с OpenAI и Anthropic, но и с крупными китайскими разработчиками.

Для Европы ставка при этом значительно выше успеха одного стартапа — речь идет о способности создать собственную независимую экосистему искусственного интеллекта.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами