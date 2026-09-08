Европа пытается создать свою альтернативу американским лидерам в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, парижская компания Mistral AI привлекла €3 млрд, получив отметку более €21 млрд, и планирует направить эти средства на разработку новых ИИ-моделей и масштабирование вычислительной инфраструктуры.
Европа ищет альтернативу OpenAI: Mistral AI оценили в €21 млрд
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Для Европы это больше, чем очередной крупный раунд финансирования технологического стартапа. На фоне доминирования американских OpenAI и Anthropic и быстрого развития китайских конкурентов европейские правительства и бизнес все больше заинтересованы в собственных технологиях, которые не ставили бы критически важные компании и государственные структуры в зависимости от иностранных разработчиков.
Mistral хочет стать европейской альтернативой OpenAI
Новый раунд почти вдвое повысил оценку Mistral — с €11,7 млрд год назад до более чем €21 млрд.
Инвесторами выступили фонд Scaleup Europe Fund Европейского Союза, PSG Equity и Samsung Electronics. К финансированию также присоединилась ASML — один из крупнейших европейских производителей технологического оборудования для полупроводниковой отрасли.
По масштабам Mistral пока значительно уступает OpenAI и Anthropic. Однако компания пытается занять другую нишу — стать суверенной европейской платформой искусственного интеллекта.
Ее модели в значимой степени разрабатываются по принципам открытого кода. В Mistral считают, что такой подход делает ИИ дешевле для внедрения и облегчает его интеграцию в сложные корпоративные системы.
Компания уже сотрудничает с крупными европейскими корпорациями, включая Airbus, BMW и ASML.
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Европа хочет меньше зависеть от США и Китая
Вопрос технологической независимости для Европы усугубляется по мере того, как искусственный интеллект становится критически важной инфраструктурой для экономики и промышленности.
Европейские компании сегодня в значительной степени зависят от американских разработчиков передовых ИИ-моделей и вычислительных технологий. Одновременно Китай создает свою экосистему искусственного интеллекта.
Дополнительным сигналом для Европы стали ограничения, введенные администрацией президента США Дональда Трампа по доступу иностранцев к наиболее передовым моделям Anthropic. Это продемонстрировало, что доступ к самым современным ИИ-технологиям в определенных обстоятельствах может зависеть от политических решений Вашингтона.
Именно поэтому Mistral рассчитывает на поддержку европейских правительств и бизнеса, стремящихся снизить технологическую зависимость от американских и китайских компаний.
Для собственного
И И Европе нужны не только модели, но и дата-центры
Привлеченные 3 млрд евро Mistral планирует использовать не только на разработку программного обеспечения. Компания хочет создать более мощную вычислительную инфраструктуру, необходимую для тренировки и работы современных ИИ-моделей.
Ранее в этом году Mistral привлекла $830 млн долгового финансирования для проекта дата-центра вблизи Парижа, где будут использоваться чипы Nvidia. Еще 1,2 млрд евро компания направила на строительство центра обработки данных в Швеции — это ее первая подобная инвестиция за пределами Франции.
Гендиректор Mistral Артур Мэнш отмечает, что развитие искусственного интеллекта требует значительных материальных активов, в том числе собственных вычислительных мощностей.
Поэтому борьба Европы за технологическую независимость в ИИ постепенно выходит за рамки создания собственных алгоритмов. Контроль над моделями необходимо подкрепить доступом к чипам, дата-центрам, электроэнергии и масштабной вычислительной инфраструктуре.
Новая оценка Mistral более 21 млрд евро свидетельствует о том, что инвесторы видят в компании потенциального европейского лидера нового поколения. Однако главный вызов остается неизменным: Mistral придется конкурировать не только с OpenAI и Anthropic, но и с крупными китайскими разработчиками.
Для Европы ставка при этом значительно выше успеха одного стартапа — речь идет о способности создать собственную независимую экосистему искусственного интеллекта.
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