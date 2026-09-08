До 4500 грн на члена семьи: кто может получить базовую социальную помощь

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2026, 9:42 Читати українською

До 4500 грн на члена семьи: кто может получить базовую социальную помощь

Украинские семьи с низким уровнем дохода могут получать базовую социальную помощь (БСП) вместо нескольких отдельных видов государственных выплат, а ее размер зависит от состава семьи и совокупного дохода. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Украинские семьи с низким уровнем дохода могут получать базовую социальную помощь (БСП) вместо нескольких отдельных видов государственных выплат, а ее размер зависит от состава семьи и совокупного дохода.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о базовой социальной помощи

В настоящее время БСП выплачивается в рамках экспериментального проекта определенным категориям получателей социальной помощи, нуждающимся в государственной поддержке и отвечающих установленным критериям. Это, в частности, малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи. Оформить БСП можно через приложение «Дия» или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Базовая социальная помощь назначается на семью и выплачивается одному из ее членов, обратившимся за помощью. Выплата назначается на шесть месяцев с возможностью автоматического продления на следующий период во время действия экспериментального проекта.

Как рассчитывают сумму

Размер базовой социальной помощи не фиксирован. В 2026 г. базовая величина для расчета составляет 4500 грн.

Для первого члена семьи учитывается 100% базовой величины — 4500 грн. Для каждого следующего взрослого члена семьи — 70%, то есть 3150 грн. Для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы учитывается полный размер базовой величины — 4500 грн.

Фактическая сумма выплаты определяется как разница между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Доходы семьи для расчета определяют за три месяца, предшествующие месяцу, в котором подается заявление.

Отдельный порядок действует для людей пенсионного возраста, у которых нет достаточного страхового стажа для назначения пенсии. Если стаж меньше 10 лет, выплачивается 53% от базовой величины; от 10 до 20 лет — 62%; от 20 до 30 лет — 70%, а со стажем 30 лет и старше — 88%.

Как оформить помощь

Подать заявление можно онлайн через «Дию» или лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Для оформления онлайн требуются биометрический документ — ID-карта или загранпаспорт — и верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Процедура предполагает два этапа. Первоначально подается заявление о намерении получить базовую социальную помощь. После этого система рассчитывает ориентировочный размер выплаты. Если семья устраивает сумму, она может подать заявление о назначении помощи.

Важно, что если рассчитанная сумма не устраивает семью, она может не подавать второе заявление. В таком случае переход на базовую социальную помощь не происходит, а ранее назначенные выплаты сохраняются.

Что может стать причиной отказа

При назначении помощи учитывают не только доходы, но и имущественное положение семьи. В частности, БСП могут не назначить, если кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 грн (например, покупка жилья, авто, валюты, ценных бумаг).

Не выплачивается помощь и если на депозитных счетах кого-то из семьи больше 100 000 грн или облигации на такую же сумму. Также учитывается наличие транспортных средств, жилья и другого имущества, но с определенными исключениями.

Кроме того, для трудоспособных членов семьи от 18 до 60 лет действуют требования по занятости.

В частности, человек должен работать, учиться, заниматься предпринимательской деятельностью, проходить военную службу или быть зарегистрированным как безработный или ищущий работу. В то же время предусмотрены исключения для людей, которые ухаживают за детьми или лицами, нуждающимися в уходе, а также для некоторых других категорий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами