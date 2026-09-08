До 4500 грн на члена семьи: кто может получить базовую социальную помощь

Украинские семьи с низким уровнем дохода могут получать базовую социальную помощь (БСП) вместо нескольких отдельных видов государственных выплат, а ее размер зависит от состава семьи и совокупного дохода. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Что известно о базовой социальной помощи

В настоящее время БСП выплачивается в рамках экспериментального проекта определенным категориям получателей социальной помощи, нуждающимся в государственной поддержке и отвечающих установленным критериям. Это, в частности, малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи. Оформить БСП можно через приложение «Дия» или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Базовая социальная помощь назначается на семью и выплачивается одному из ее членов, обратившимся за помощью. Выплата назначается на шесть месяцев с возможностью автоматического продления на следующий период во время действия экспериментального проекта.

Как рассчитывают сумму

Размер базовой социальной помощи не фиксирован. В 2026 г. базовая величина для расчета составляет 4500 грн.

Для первого члена семьи учитывается 100% базовой величины — 4500 грн. Для каждого следующего взрослого члена семьи — 70%, то есть 3150 грн. Для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы учитывается полный размер базовой величины — 4500 грн.

Фактическая сумма выплаты определяется как разница между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Доходы семьи для расчета определяют за три месяца, предшествующие месяцу, в котором подается заявление.

Отдельный порядок действует для людей пенсионного возраста, у которых нет достаточного страхового стажа для назначения пенсии. Если стаж меньше 10 лет, выплачивается 53% от базовой величины; от 10 до 20 лет — 62%; от 20 до 30 лет — 70%, а со стажем 30 лет и старше — 88%.

Как оформить помощь

Подать заявление можно онлайн через «Дию» или лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Для оформления онлайн требуются биометрический документ — ID-карта или загранпаспорт — и верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Процедура предполагает два этапа. Первоначально подается заявление о намерении получить базовую социальную помощь. После этого система рассчитывает ориентировочный размер выплаты. Если семья устраивает сумму, она может подать заявление о назначении помощи.

Важно, что если рассчитанная сумма не устраивает семью, она может не подавать второе заявление. В таком случае переход на базовую социальную помощь не происходит, а ранее назначенные выплаты сохраняются.

Что может стать причиной отказа

При назначении помощи учитывают не только доходы, но и имущественное положение семьи. В частности, БСП могут не назначить, если кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 грн (например, покупка жилья, авто, валюты, ценных бумаг).

Не выплачивается помощь и если на депозитных счетах кого-то из семьи больше 100 000 грн или облигации на такую же сумму. Также учитывается наличие транспортных средств, жилья и другого имущества, но с определенными исключениями.

Кроме того, для трудоспособных членов семьи от 18 до 60 лет действуют требования по занятости.

В частности, человек должен работать, учиться, заниматься предпринимательской деятельностью, проходить военную службу или быть зарегистрированным как безработный или ищущий работу. В то же время предусмотрены исключения для людей, которые ухаживают за детьми или лицами, нуждающимися в уходе, а также для некоторых других категорий.