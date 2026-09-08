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8 сентября 2026, 8:24 Читати українською

Укргазбанк получил штраф 17,6 млн грн от НБУ: что стало причиной

Национальный банк в августе 2026 года применил меры влияния к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, АБ «Укргазбанк» получил штраф в размере 17,6 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк в августе 2026 года применил меры влияния к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

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За что оштрафовали Укргазбанк

По данным НБУ, нарушения касались ненадлежащего исполнения банком обязанностей в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Речь идет, в частности, о ненадлежащем применении риск-ориентированного подхода, ненадлежащей проверке клиентов, невыполнении обязанности по усиленной проверке клиентов с высоким риском деловых отношений, а также несвоевременной или неполной представлении информации на запросы регулятора.

Наибольший штраф получила страховая компания

Наибольший штраф среди указанных учреждений Нацбанк применил к ПАО «СК «УСГ» — 30,77 млн грн.

Компанию оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Кроме того, страховой компании вынесли письменную оговорку за нарушение порядка формирования показателей статистической отчетности по вопросам финмониторинга.

Кого еще наказал НБУ

Также регулятор применил штрафы к небанковским финансовым учреждениям:

  • ООО «Макс Кредит» — 1,08 млн грн;
  • ООО «ФК «Гоал» — 391 тыс. грн;
  • ЧАО «Запорожсвязьсервис» — 255 тыс. грн.

Нарушения касались организации первичного финансового мониторинга, надлежащей проверки клиентов, обновления внутренних документов, предоставления информации по запросам НБУ и применения риск-ориентированного подхода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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