После закрытия межбанка в понедельник, 7 сентября, курс доллара потерял 25 копеек в покупке и 24 копейки в продаже, евро потеряло 23 копейки в покупке и 22 копейки в продаже.
Межбанк 7 сентября закрылся резким падением доллара и евро
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Валютный рынок
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Открытие 7 сентября
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Закрытие 7 сентября
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Изменения
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44,60/44,63
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44,35/44,39
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25/24
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51,81/51,83
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51,58/51,61
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23/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,33−44,82 грн. Евро покупают за 51,47 грн, а продают за 52,08 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,83, евро — 51,86−52,10 грн.
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Источник: Минфин
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