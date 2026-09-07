Доллар и евро резко подешевели: Нацбанк объявил курс на 8 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 8 сентября. Доллар официально подешевел на 27 копеек, евро — на 30 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 8 сентября составят:

1 доллар США — 44,29 грн;

1 евро — 51,48 грн.

Для сравнения, по состоянию на 7 сентября официальный курс доллара составил 44,56 грн, а евро — 51,78 грн.