В 2024—2025 годах 122 частных компании в Украине получали более 1 млрд грн дохода хотя бы в одном из этих лет, имея в штате всего от 1 до 3 работников. Совокупно за два года их доход составил почти 470 млрд грн. В 43 компаниях был только один работник, а 24 предприятия вообще зарегистрировали в течение двух лет. Об этом пишет Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев со ссылкой на исследование платформы VKURSI.
Гетманцев назвал критерии, по которым налоговая служба должна отбирать мелкие компании для проведения проверок
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Как работает малый бизнес
Как отмечает Гетманцев, сам по себе небольшой штат при больших оборотах не свидетельствует о нарушении. Около 60% этих компаний работают в торговле и энергетике, где такая модель может иметь вполне объективные объяснения.
«Вопросы возникают тогда, когда одновременно наблюдаются несколько признаков риска: резкий рост доходов, минимальные активы, убытки, непрозрачная структура собственности или непонятная хозяйственная деятельность. Например, в одном из приведенных случаев доход компании за год вырос с менее чем 1 млн до 1,4 млрд грн при неизменном количестве сотрудников и активах всего в 4 тыс. грн на конец 2025 года», — пишет Гетманцев.
В 2024 году во исполнение Национальной стратегии доходов правительство ввело двухлетний эксперимент по функционированию системы управления налоговыми рисками в ГНС.
По его итогам Минфин должен предоставить правительству отчет и предложения по законодательным изменениям. Считаю, что по результатам эксперимента нужно усовершенствовать законодательные правила управления налоговыми рисками, в частности отбора плательщиков для проверок, обеспечив прозрачность процедур и защиту добросовестного бизнеса.
«Именно такие случаи, а не добросовестный бизнес в целом, должны попадать в поле зрения контролирующих органов. Необходима скоординированная работа ГНС, БЭБ, Госфинмониторинга и банков — исключительно в рамках их полномочий. Без необоснованного блокирования работы предприятий и с возможностью оперативной обжалования решений.
Результат детенизации измеряется не количеством проверок, а пресеченными схемами и реально уплаченными в бюджет налогами. Честный бизнес должен быть защищен от недобросовестной конкуренции", — подытожил он.
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