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7 сентября 2026, 16:43 Читати українською

Гетманцев назвал критерии, по которым налоговая служба должна отбирать мелкие компании для проведения проверок

В 2024—2025 годах 122 частных компании в Украине получали более 1 млрд грн дохода хотя бы в одном из этих лет, имея в штате всего от 1 до 3 работников. Совокупно за два года их доход составил почти 470 млрд грн. В 43 компаниях был только один работник, а 24 предприятия вообще зарегистрировали в течение двух лет. Об этом пишет Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев со ссылкой на исследование платформы VKURSI.

В 2024—2025 годах 122 частных компании в Украине получали более 1 млрд грн дохода хотя бы в одном из этих лет, имея в штате всего от 1 до 3 работников.

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Как работает малый бизнес

Как отмечает Гетманцев, сам по себе небольшой штат при больших оборотах не свидетельствует о нарушении. Около 60% этих компаний работают в торговле и энергетике, где такая модель может иметь вполне объективные объяснения.

«Вопросы возникают тогда, когда одновременно наблюдаются несколько признаков риска: резкий рост доходов, минимальные активы, убытки, непрозрачная структура собственности или непонятная хозяйственная деятельность. Например, в одном из приведенных случаев доход компании за год вырос с менее чем 1 млн до 1,4 млрд грн при неизменном количестве сотрудников и активах всего в 4 тыс. грн на конец 2025 года», — пишет Гетманцев.

В 2024 году во исполнение Национальной стратегии доходов правительство ввело двухлетний эксперимент по функционированию системы управления налоговыми рисками в ГНС.

По его итогам Минфин должен предоставить правительству отчет и предложения по законодательным изменениям. Считаю, что по результатам эксперимента нужно усовершенствовать законодательные правила управления налоговыми рисками, в частности отбора плательщиков для проверок, обеспечив прозрачность процедур и защиту добросовестного бизнеса.

«Именно такие случаи, а не добросовестный бизнес в целом, должны попадать в поле зрения контролирующих органов. Необходима скоординированная работа ГНС, БЭБ, Госфинмониторинга и банков — исключительно в рамках их полномочий. Без необоснованного блокирования работы предприятий и с возможностью оперативной обжалования решений.

Результат детенизации измеряется не количеством проверок, а пресеченными схемами и реально уплаченными в бюджет налогами. Честный бизнес должен быть защищен от недобросовестной конкуренции", — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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