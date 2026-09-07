ЕС инвестирует €200 млн в Гренландию ради сырья и энергетики

Европейский Союз выделяет 200 млн евро на развитие экономики Гренландии, сделав акцент на добыче полезных ископаемых, возобновляемой энергетике и спутниковой связи. Для острова это значительная сумма: инвестиционный пакет соответствует примерно 7−8% его годового ВВП .

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О выделении средств объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в столицу Гренландии Нуука. В ЕС рассчитывают, таким образом, укрепить экономические связи с островом и усилить свое присутствие в Арктике.

Ставка на полезные ископаемые

Одним из основных экономических интересов ЕС стают природные ресурсы Гренландии. На фоне усиливающейся конкуренции за критически важное сырье европейские страны заинтересованы в разработке месторождений острова и снижении зависимости от поставок из других регионов.

Дополнительным фактором является изменение климата: таяние ледников постепенно облегчает доступ к отдельным территориям и открывает новые возможности для транспортировки ресурсов.

Гренландская бизнес-ассоциация считает европейские инвестиции способными оказать существенное влияние на местную экономику. Ее президент Кристиан Кельдсен отметил, что политическое противостояние вокруг острова уже повлекло за собой рост интереса со стороны европейских правительств.

ЕС увеличивает финансовое присутствие

Нынешние 200 млн евро — лишь часть более масштабной финансовой стратегии Брюсселя. Еврокомиссия ранее предложила увеличить поддержку Гренландии до более чем 530 млн евро в течение семи лет .

Дания также вкладывает средства в развитие острова: в прошлом году она представила инфраструктурный пакет стоимостью около 250 млн долларов .

Таким образом, вокруг Гренландии формируется конкуренция не только за политическое влияние, но и за инвестиционные проекты, инфраструктуру, энергетику и доступ к сырьевым ресурсам.

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Для Гренландии инвестиции имеют особое значение

Экономика острова остается небольшой, поэтому масштабные внешние вложения могут иметь непропорционально большое значение. Пакет Е С , эквивалентный 7−8% годового ВВП, способен поддержать инфраструктурные проекты и создать условия для развития новых отраслей.

Лидер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что европейские инвестиции должны дать практический эффект для населения и повлиять на повседневную жизнь жителей острова.

В то же время, интерес к Гренландии выходит далеко за пределы ЕС. Роль Китая на мировом рынке критически важного сырья усиливает внимание западных стран к гренландским месторождениям, а Канада, Франция и Норвегия уже открыли консульства в Нууке.