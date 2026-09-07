В ВСУ пересмотрят роль сержантов и их денежное обеспечение

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел встречу с главными сержантами видов, родов войск, корпусов и органов военного управления, большинство из которых прибыли непосредственно из районов боевых действий. На основе сформировали перечень системных проблем и определили конкретные задачи. Об этом пишет Новости.LIVE.