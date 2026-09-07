Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел встречу с главными сержантами видов, родов войск, корпусов и органов военного управления, большинство из которых прибыли непосредственно из районов боевых действий. На основе сформировали перечень системных проблем и определили конкретные задачи. Об этом пишет Новости.LIVE.
В ВСУ пересмотрят роль сержантов и их денежное обеспечение
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Среди ключевых направлений:
- расширение полномочий сержантов и распределение ответственности между сержантским и офицерским составом;
- создание реальных карьерных возможностей для сержантов с боевым опытом;
- прозрачные и справедливые процедуры назначения на сержантские должности и присвоение званий;
- повышение качества подготовки солдат и сержантов с использованием актуального боевого опыта;
- решение проблем денежного обеспечения на ключевых сержантских должностях.
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«Мы не можем строить современный боеспособный сержантский корпус на старых подходах», — подчеркнул Драпатый.
По каждому направлению уже определили дальнейшие шаги и ответственных.
Источник: Минфин
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