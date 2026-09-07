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7 сентября 2026, 12:28 Читати українською

Когда введут НДС для ФОП и как будем его платить

3 сентября 2026 года правительство внесло в Верховную Раду пакет из четырех налоговых законопроектов. Один из них касается усовершенствования администрирования НДС — и хотя Минфин называет это техническим упрощением, для внимательного наблюдателя это прямой сигнал: подготовка к введению этого налога для ФОП-упрощенцев вышла на новый уровень. Что именно произошло и почему это важно, разбирает адвокат, учредитель.

3 сентября 2026 года правительство внесло в Верховную Раду пакет из четырех налоговых законопроектов.

Почему раньше можно было не паниковать, а теперь сигнал другой

Тема возможного НДС для упрощенцев обсуждается уже почти год — первые серьезные сигналы появились еще в ноябре 2025 года. На тот момент было три причины не спешить с выводами: не было четкого ответственного лица, которое реально продвигало бы реформу; не было видно живой практической подготовки; а цифровая инфраструктура налогового кабинета была не готова технически обработать НДС для сотен тысяч ФОП одновременно.

На сегодняшний день все три причины потеряли актуальность. Со стороны Министерства финансов реформу ведет заместитель министра Светлана Воробей. Со стороны налоговой службы техническую часть — обновление электронного кабинета — курирует заместитель председателя ГНС по цифровой трансформации Игорь Панченко.

То есть, Минфин готовит законодательную базу, а налоговая параллельно выстраивает техническую инфраструктуру, чтобы реформа могла физически заработать. Синхронная работа обоих направлений — это тот сигнал, который изменяет оценку ситуации.

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Что конкретно приняло правительство 3 сентября

3 сентября правительство одобрило и внесло в Верховную Раду пакет из четырех законопроектов — это одно из условий получения транша от Европейского Союза на сумму 1,45 миллиарда евро. Примечательно, что это произошло сразу после завершения работы миссии МВФ в Киеве, то есть международные партнеры также поддерживают продвижение этой реформы.

Важно сразу снять лишнюю тревогу: этот конкретный закон не вводит обязательный НДС для всех ФОП. Он касается тех предпринимателей, которые уже являются плательщиками НДС, и строит техническую подготовительную базу под предстоящую масштабную реформу. Но сам факт, что эта база уже активно создается руками налоговой службы, является убедительным индикатором направления движения.

Закон содержит четыре ключевых изменения.

Первая — ФОП, уже зарегистрированные плательщиками НДС, переходят из месячной отчетности на квартальную: вместо 12 деклараций в год будут подавать 4. Но регистрация налоговых накладных остается в обычные сроки — квартальная периодичность касается исключительно финальной декларации.

Второе, самое показательное изменение — электронный кабинет налогоплательщика начнет автоматически предзаполнять декларацию и налоговые накладные на основе данных, зафиксированных кассовым аппаратом. Но чтобы этот механизм заработал, в чеке РРО должна быть полная номенклатура товара, код УКТ ВЭД, ставка НДС и даже налоговый номер покупателя.

По сути, это уже подготовка каждой кассы ФОП к предстоящей работе по НДС. Важный нюанс, который часто упускают из виду: когда НДС введут, каждому ФОП придется иметь не только дополнительный 20-процентный налог, но и четкие первичные документы на происхождение товара и детально прописанную номенклатуру с кодами УКТ ВЭД — фактически тот же уровень администрирования, который сейчас применяется к ФОП с рисковой группой товаров.

При этом даже если кабинет автоматически заполнит форму, ответственность за правильность данных остается на предпринимателе — закон обязывает проверять предзаполненные документы перед представлением, и ошибка системы не освобождает от штрафа.

Третья смена — порог для назначения внеплановой проверки при возмещении НДС повышают со 100 тысяч до 1 миллиона гривен. Аргумент здесь довольно красноречив: по собственному анализу налоговой, тысячи проверок возмещения НДС на суммы около 100 тысяч гривен дали результативность всего 1,6%. То есть проверок проводили много, а реальный эффект от них был минимальным — редким случаем, когда контролирующий орган сам публично признает неэффективность масштабной практики.

Четвертое изменение — чисто техническое: возведенные налоговые накладные на неплательщиков НДС теперь можно составлять раз в месяц, без предварительного условия о непрерывном или ритмичном характере поставок.

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Дифференцированные ставки по польской модели

НДС — лишь один из элементов более широкой реформы. Параллельно Министерство финансов готовит отдельный масштабный законопроект, который должен пересмотреть условия для 2 и 3 групп единого налога и ввести дифференцированные ставки в зависимости от вида деятельности вместо единой ставки для всех, как сейчас.

Ориентиром здесь служит польская модель, где аналог украинских ФОП платит разный процент налога в зависимости от сферы деятельности: торговля и общепит — 3%, производство и строительство — 5,5%, большинство услуг — 8,5%, ИТ и остальные услуги — 12%, а для отдельных профессий ставка достигает 17%. Ожидается, что украинские ставки будут несколько ниже, но концептуально близки к этой логике. То есть размер налога, который будет платить ФОП, будет зависеть от избранного КВЭДа.

Менять КВЭД уже сейчас, готовясь к этой реформе, рано — но понимать общее направление движения стоит уже сегодня.

Данные: Yankiv

Когда введут НДС для ФОП: реалистичный прогноз сроков

По профессиональному прогнозу, НДС для ФОП начнет действовать с 1 января 2028 — станет обязательным, но без штрафов за ошибки на старте: предусматривается подготовительный, адаптационный период, по аналогии с тем, как в свое время вводили обязательность РРО, когда предпринимателям дали год на привыкание. Лучшее, что можно сделать уже сейчас, — начать систематизировать первичные документы на приход товара и выстраивать четкую цепочку поставки, когда продается только то, что официально закуплено.

С 1 января 2029 года по этому же прогнозу реформа заработает уже в полном объеме — с полноценной ответственностью и штрафами за ошибки. Впрочем, стоит подчеркнуть: это ориентировочный прогноз, а не дать по действующему закону — закон об обязательном НДС для всех ФОП пока не существует даже в проекте.

Миф о лимите в 4 миллиона гривен

Отдельно стоит развенчать распространенный в сети слух: якобы существует лимит оборота в 4 миллиона гривен, после превышения которого ФОП автоматически становится плательщиком НДС. В рассматриваемом законопроекте об этом нет ни слова — эта цифра происходит из чьих-то неофициальных черновиков, просочившихся в публичное пространство.

Искусственно держать оборот в пределах 4 миллионов именно в этом году нет смысла: в следующем году обязательного НДС не будет — будет происходить только техническая подготовка. Реальные цифры пороговых значений станут известны не раньше весны 2027 г., когда появятся конкретные законопроекты с деталями. До этого момента принимать решения на основе слухов и ломать под них текущую модель бизнеса нет оснований.

О темпе реформы

Принятый 3 сентября закон — один элемент целого пакета законодательных изменений, и впереди еще целая серия законопроектов, которые нужно провести через Верховную Раду. А это уже вопрос политического темпа: например, Рада уже дважды отклоняла даже более простой закон о НДС на посылки, причем именно во время работы миссии МВФ. То есть общее направление реформы понятно, но конкретный темп ее внедрения зависит от политических факторов, которые сложно предсказать.

Автор:
Янкив Богдан
Основатель консалтинговой компании YANKIV Янкив Богдан
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
EconomistPetya
EconomistPetya
7 сентября 2026, 12:56
#
Люди надеялись что это примут быстрее, так как мы хотим быстрее получить транши и быстрее стать членами ЕС и НАТО. Но вместо того чтобы быстро принять законопроект когда в прошлый раз шло обсуждение, Рада почему-то «тормозит». Не понимаю кто работает против страны там, но надеюсь СБУ разберется и лично постучит к каждому, кто тормозит наше принятие в ЕС и НАТО. К тому же, все понимают что чем больше средств поступит в бюджет, тем бычтрее наступит наша победа.
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0
bosyak
bosyak
7 сентября 2026, 16:47
#
Запитайте у свого депутата. Він там як раз для цього
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+15
korvin29
korvin29
7 сентября 2026, 13:11
#
Поржал. Как следствие НДС для ФОПов, IT направление массово перерегистрируется в других странах, точнее перерегестрируются те, кто этого еще не сделал. НДС для ФОПов вызовет повышение цен практически на ВСЕ, как следствие народ обеднеет еще сильнее, что вызовет падение товарооборота и падение поступлений в госбюджет.
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0
bosyak
bosyak
7 сентября 2026, 16:48
#
Будь яки податки/збори підвищують ціни і знижують товарообіг…
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